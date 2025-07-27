Более 30 нелегальных мигрантов выявлены на стройке в Краснодаре

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Краснодарские силовики провели рейд на стройке одного из жилых комплексов и выявили более 30 мигрантов, которые работали с нарушением законодательства.

Сотрудники управления по вопросам миграции УВД России по Краснодарскому краю провели рейд на строительной площадке одного из жилых комплексов краевой столицы.

Выяснилось, что на объекте трудились 55 иностранных гражданина. Из них 26 рабочих трудились с нарушениями постановления главы Краснодарского края, трое не имели патенты. У двоих иностранцев закончились сроки законного пребывания на территории России, пишет 26 июля "Кубань 24".

По итогам проверки было составлено 60 административных протоколов по статьям о незаконной трудовой деятельности, нарушении режима пребывания, невыполнении обязанности по уведомлению о найме иностранного гражданина и нарушении правил привлечения и использования иностранных работников, информирует "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года 62-летняя жительница Краснодара была обвинена в том, что она зарегистрировала по адресам своей недвижимости более 500 иностранных граждан.

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