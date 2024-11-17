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06:02, 17 ноября 2024

Жительница Краснодара обвинена в фиктивной регистрации сотен иностранцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 500 иностранных граждан зарегистрировала по адресам своей недвижимости 62-летняя жительница Краснодара.

"Кавказский узел" писал, что силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

62-летняя жительница Краснодара обвиняется в фиктивной регистрации более 500 иностранных граждан (статья 322.3 УК РФ), пишет 16 ноября "Коммерсант" со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным следствия, в 2022 году женщина зарегистрировала по адрес своей недвижимости иностранцев, фактически же они там не жили. Указанное недвижимое имущество было непригодно для проживания, так как там не было базовых коммуникаций. Обвиняемая призналась, что регистрировала нелегальных мигрантов ради материальной выгоды, пишет 93.ru.

Дело передано на рассмотрение мирового судьи Прикубанского внутригородского округа.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что семеро жителей Волгограда обвиняются в организации незаконной миграции более 300 иностранных граждан.

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Автор: "Кавказский узел"

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