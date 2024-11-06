Семеро волгоградцев обвинены в организации нелегальной миграции

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На рассмотрение Кировского районного суда Волгограда поступило уголовное дело семерых местных жителей, которые обвиняются в организации незаконной миграции более 300 иностранных граждан.

По данным прокуратуры, обвиняемые - четверо мужчин и трое женщин - с февраля 2019 года по июнь 2020 года помогали иностранным гражданам легализоваться в России.

Волгоградцы изготавливали для нелегальных мигрантов фиктивные документы с использованием поддельным печатей и штампов органов миграционного контроля. Затем двое из обвиняемых, которые были преподавателями экзаменационных центров, указывали на то, что мигранты прошли успешно комплексный экзамен для получения сертификата о знании русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации. При этом фактически знания у них не проверялись, пишет 5 ноября "Коммерсант".

После того, как иностранцы получали патенты, еще двое обвиняемых, который являлись индивидуальными предпринимателями, оформляли документы о фиктивном трудоустройстве.

Все фигуранты дела обвинены в совершении преступления по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ 1 .

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

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