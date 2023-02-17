Михаил Беньяш* лишен статуса адвоката

17 февраля 2023, 18:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокатская палата Краснодарского края лишила Михаила Беньяша* статуса адвоката на три года.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должны рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. Квалификационная комиссия палаты адвокатов Краснодарского края рассмотрела и обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*. В комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия, указал адвокат.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Адвоката Михаила Беньяша* лишили адвокатского статуса на три года. Решение об этом сегодня принял Совет адвокатской палаты Краснодарского края, сообщил сам Беньяш* в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

Беньяш* также обвиняется по делу о нападении на силовика. 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 1 октября 2019 года суд признал его виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения с залога на подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать дело. Защита Беньяша* добилась приобщения к делу рецензии на экспертизу следов повреждений на теле одного из потерпевших и истребования медицинских карт потерпевших силовиков, однако выяснилось что медкарты были утеряны. На заседания 16 и 17 февраля суд отказался вернуть дело в прокуратуру и провести стоматологическую медэкспертизу, чтобы уточнить, причастен ли Беньяш* к укусу силовика.

По словам Михаила Беньяша*, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось завести на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш* сам нанес себе травмы после задержания.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.