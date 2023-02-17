Михаил Беньяш* (справа) со своей защитой в зале суда. Фото Анны Калашниковой для "Кавказского узла" * включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

17 февраля 2023, 18:25

Михаил Беньяш* лишен статуса адвоката

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокатская палата Краснодарского края лишила Михаила Беньяша* статуса адвоката на три года. 

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должны рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. Квалификационная комиссия  палаты адвокатов Краснодарского края рассмотрела и обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*. В комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия, указал адвокат.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Адвоката Михаила Беньяша* лишили адвокатского статуса на три года. Решение об этом сегодня принял Совет адвокатской палаты Краснодарского края, сообщил сам Беньяш* в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что  28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

Беньяш* также обвиняется по делу о нападении на силовика. 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 1 октября 2019 года суд признал его виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения с залога на подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать дело. Защита Беньяша* добилась приобщения к делу рецензии на экспертизу следов повреждений на теле одного из потерпевших и истребования медицинских карт потерпевших силовиков, однако выяснилось что медкарты были утеряны. На заседания 16 и 17 февраля суд отказался вернуть дело в прокуратуру и провести стоматологическую медэкспертизу, чтобы уточнить, причастен ли Беньяш* к укусу силовика. 

По словам Михаила Беньяша*, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось завести на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш* сам нанес себе травмы после задержания.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор по делу кубанских росгвардейцев", "Адвокатская палата возбудила дисциплинарное производство против Беньяша*", "Защита Беньяша* заявила о предвзятости судьи по делу о нападении на силовика".

Автор: "Кавказский узел"

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