Активисты собрали деньги для Беньяша* на оплату штрафа

08 мая 2023, 14:32

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Пользователи Telegram откликнулись на призыв активистов собрать деньги, необходимые Михаилу Беньяшу для оплаты штрафа за дискредитацию армии. Нужная сумма была собрана очень быстро, сообщил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Краснодаре признал публикацию Михаила Беньяша дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ. 13 марта Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

28 февраля 2022 года в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу военной операции на Украине. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш. В связи с этим сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре 2022 года силовики составили на Беньяша новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале.

Об обращении к активистам за помощью Михаил Беньяш сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "На мне висит штраф за вторую 20.3.3, неоплата которого влечёт ряд негативных последствий, что сейчас было бы совсем некстати", - написал он.

Беньяш отметил, что, если бы его не лишили статуса адвоката, то вопрос со штрафом он "решил бы легко и непринуждённо". "Но после лишения статуса я раздал все свои дела коллегам и просто в прямом эфире наблюдал падение собственного дохода. Такое себе развлечение, скажу вам. Друзья посоветовали обратиться за помощью в команду, устраивающую сборы на оплату штрафов, что я и сделал", - сообщил Беньяш.

Михаил Беньяш – краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

"Поскольку доход от донатов (онлайн-пожертвований. – Прим. "Кавказского узла") входит в полное противоречие с моими жизненными устоями, то я обещаю, что как только начну получать деньги с новой работы, то оплачу аналогичный штраф за какого-нибудь антивоенного активиста", - подчеркнул Михаил Беньяш.

Объявление о сборе денег на оплату штрафа Беньяшу размещено сегодня в 12.00 мск в телеграм-канале "РОСштраф", на который подписаны 4,48 тысячи пользователей. "Сбор проводится на карту доверенного лица Михаила, потому что за две недели до составления протокола российские власти внесли правозащитника в реестр иностранных агентов", - поясняется в публикации.

"В этом канале будут собираться новости о людях, которые получили штрафы по «политическим» статьям и не имеют возможности их оплатить", - говорится в описании телеграм-канала "РОСштраф".

Нужная сумма была собрана "за несколько минут", сообщил в 13.09 мск Михаил Беньяш. "Сумма собрана за несколько минут. Ребята. Вы очень крутые. Прям неожиданно и как-то вдохновляюще. Всем огромное спасибо", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 марта Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков. Беньяш, который в последнем слове отказался признать вину, заявил, что будет обжаловать приговор.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. Сам Беньяш сообщал, что после задержания его избили. В сентябре 2019 года, после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша, он подал жалобу в ЕСПЧ.

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