Суд оставил в силе штраф Беньяшу* по делу о дискредитации армии

13 марта 2023, 14:18

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Апелляционная инстанция в Краснодаре не удовлетворила жалобу на решение оштрафовать Михаила Беньяша за публикацию с пацифистским призывом. Суд утвердил штраф вопреки просьбе отложить заседание, сообщил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Краснодаре признал публикацию Михаила Беньяша дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Беньяш сообщил, что решение суда было принято в его отсутствие, несмотря на то, что он просил о переносе заседания.

28 февраля 2022 года в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу военной операции на Украине. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш. В связи с этим сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре 2022 года силовики составили на Беньяша новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале.

Сегодня Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суд по делу о дискредитации армии, сообщил Михаил Беньяш в своем телеграм-канале. "Только что Краснодарский краевой суд засилил (оставил в силе. – Прим. "Кавказского узла") мою 20.3.3 КоАП (дискредитацию, то бишь)", - написал он.

Беньяш подчеркнул, что на рассмотрении жалобы на постановление суда первой инстанции не присутствовал, так как уехал в командировку в Москву. "О командировке я также заблаговременно оповестил судью Климова с приложением ЖД билета и просьбой дело отложить, дать возможность выразить свою позицию. В ответ, судья краевого Краснодарского суда Климов […] молниеносно вынес решение, которым засилил постановление [судьи] Игорцевой", - отметил Михаил Беньяш, упрекнув судей в том, что они лишили его возможности "хоть как-нибудь состязаться, хоть что-то сказать и доказать".

Заседание по жалобе Михаила Беньяша было назначено на 12.05 мск 13 марта, дело рассматривает судья Вячеслав Климов, говорится в карточке дела на сайте краевого суда. Информация о решении судьи в карточке дела пока не указана.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, 6 марта Ленинский райсуд Краснодара назначил Михаилу Беньяшу штраф в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков в 2018 году.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. 16 февраля Михаил Беньяш указал в суде на множественные недостатки и нарушения при проведении экспертизы и заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов укуса, однако суд отказал в этом. Обвинение не предоставило ни доказательств нападения на силовиков, ни достоверного подтверждения их травм, указала защита.

28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша в реестр иноагентов. Адвокат обжаловал это решение, и 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста. Однако 31 января Первомайский райсуд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения и обязал Беньяша вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу в снятии статуса иноагента.

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