Адвокат кубанского блогера Александра Ноздринова заявила о давлении

05 февраля 2023, 21:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель обвинения заявил, что материалы на адвокатов блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о российских военных, будут переданы в адвокатскую палату края для принятия мер против защитников. Кроме того, по настоянию прокуратуры из процесса был удален один из защитников.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2022 года у кубанского журналиста и блогера Александра Ноздринова, ведущего на youtube канал "САНЯ Новокубанск", прошел обыск, силовики заподозрили его в распространении фейков про российских военных. Александр Ноздринов при задержании был избит, сначала его арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова. 27 ноября стало известно, что дело Ноздрирова дошло до суда.

Сотрудник прокуратуры заявил, что материалы о поведении защиты в процессе по делу блогера будут направлены в адвокатскую палату для разбирательства, со ссылкой на защитника Ноздринова Олесю Панюжеву сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".*

Обращение прокуратуры в адвокатскую палату Краснодарского края для последующего принятия дисциплинарных мер она расценила как давление и угрозы.

Кроме того, по словам адвоката, из процесса по ходатайству гособвинения был удален защищающий Ноздринова юрист и блогер, муниципальный депутат Сергей Земцов. На самих заседаниях представители прокуратуры неоднократно перебивали защитников, не давая задать вопросы.

По данным издания "Голос Кубани", поводом для уголовного дела стала публикация в телеграм-канале "САНЯ Новокубанск" фотографии разрушенного многоэтажного дома в Киеве с подписью, критически оценивающей действия российских военных.

Напомним, что проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" 31 мая признал Александра Ноздринова политзаключенным, правозащитники потребовали освободить блогера. Правозащитники полагают, что одним из мотивов преследования Ноздринова "стало желание краснодарских силовиков положить конец расследованиям блогера о их злоупотреблениях и отомстить ему за критику в Telegram-канале и на Youtube".

Напомним также, что в январе против кубанского адвоката Михаила Беньяша** адвокатской палатой Краснодарского края было возбуждено дисциплинарное производство по требованию Минюста России. Управление Минюста России по краю заявило, что Беньяш** подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш** усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края обнаружила нарушения Кодекса этики в публикациях Михаила Беньяша**. Члены комиссии посчитали все посты в его Telegram-канале относящимися к адвокатской деятельности. Палата пришла к такому выводу из-за маркировки иноагента, в которой Беньяш** указывал и свой профессиональный статус.

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