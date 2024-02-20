Адвокат Ноздринова заявил об игнорировании доводов защиты судом

20 февраля 2024, 05:34

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Доводы, которые защита краснодарского блогера Александра Ноздринова привела в апелляционной жалобе, были проигнорированы, заявил адвокат Алексей Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов по уголовному делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) был приговорен к 8,5 года лишения свободы, кроме того, суд запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита представила доказательства невиновности Ноздринова. Журналиста осудили за его помощь другим людям, отметила его супруга Екатерина. Защита обжаловала приговор Ноздринову, отметив, что суд первой инстанции нарушил его право на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы. Однако 19 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе.

Адвокат Александра Ноздринова Алексей Аванесян, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" решение Краснодарского краевого суда, отметил "негативные практики, которые в дальнейшем могут распространиться по стране". По его словам, в апелляционной были приведены некоторые доводы, на которые суд и прокурор попросту не обратили внимание.

«Во-первых, к делу не привлекли переводчика, хотя там было сразу четыре варианта перевода фразы на английском, которую инкриминируют моему подзащитному (при этом сам он английского языка не знает – учил в школе немецкий). Видимо, априори считается, что следователи, судьи и оперработники знают все иностранные языки. Плюс экспертизу фразы проводил человек, экспертом не являющийся, как она сама об этом заявила в суде первой инстанции, отметив, что лишь «проводила исследование» – преподаватель Армавирского педагогического университета Щербанева. Это не помешало суду написать в приговоре, что была проведена судебная экспертиза. Второе – следствие не доказало корыстных намерений Ноздринова. Пост, который ему приписывают, был размещен в телеграм-канале, к которому, по словам Ноздринова, он не имеет отношения, 6 марта 2023 года, а через несколько дней сначала Ноздринову, а потом и его теще пришло по 500 рублей. Человек, который послал эти деньги, выступал на суде свидетелем обвинения. Он рассказал, что действительно посылал эти деньги, но не за публикацию в телеграм-канале, а для поддержки канала моего подзащитного в YouTube, посвященного его деятельности как общественного деятеля", - рассказал адвокат.

Кроме того, по его словам, "следствие не доказало ложности представленной в посте информации". В нем, сообщил Аванесян, имеется фотография здания в Киеве и утверждается, что оно пострадало в ходе боевых действий. При этом в публикации не конкретизируется, от чьих рук оно пострадало.

Аванесян также отметил, что Ноздринов, если пост в телеграмм-канале разместил он, даже не знал, что совершает преступление, поскольку закон, в соответствии с которым за подобные деяния введена уголовная ответственность был опубликован в «Российской газете», на которую он был подписан как ветеран военных действий в Чечне, только 9 марта 2023 года. «Конечно, в интернете закон был опубликован еще 4 марта, но вряд ли все граждане России должны мониторить интернет, чтобы читать новые законы», - заявил адвокат.

Аванесян подчеркнул, что защита обязательно обратится в Четвертый кассационный суд. «Мы будем готовить кассацию, как только получим полный текст судебного постановления», - подчеркнул он.

14 марта 2023 года в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова. Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным.

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин подписал 14 февраля закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что имущество признанных виновными в распространении фейков об армии может быть конфисковано, но эта мера не может распространяться на тех, кто был осужден по этой статье до подписания закона, разъяснили юристы. Новый закон призван еще больше устрашить инакомыслящих, добавили они.

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