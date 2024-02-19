Александр Ноздринов. Скриншот видео "САНЯ Новокубанск" / YouTube.com

19 февраля 2024, 23:19

Суд отказался смягчить приговор Александру Ноздринову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор журналисту и блогеру Александру Ноздринову, осужденному на восемь с половиной лет за распространение фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов по уголовному делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) был приговорен к 8,5 года лишения свободы, кроме того, суд запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита представила доказательства невиновности Ноздринова. Журналиста осудили за его помощь другим людям, отметила его супруга Екатерина. Защита обжаловала приговор Ноздринову, отметив, что суд первой инстанции нарушил его право на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы.

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор журналисту Александру Ноздринову по делу о распространении фейков о действиях российской армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД_Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, рассмотрение апелляционной жалобы, поданной защитой Александра Ноздринова, состоялось сегодня. На сайте суда на 23.10 мск не содержится информации о том, какое решение было вынесенои.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта 2023 года в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова. Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным.

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин подписал 14 февраля  закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны.  Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что имущество признанных виновными в распространении фейков об армии может быть конфисковано, но эта мера не может распространяться на тех, кто был осужден по этой статье до подписания закона, разъяснили юристы. Новый закон призван еще больше устрашить инакомыслящих, добавили они.

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Примечание:

"Ноздринов обвинил силовиков в попытке оказать давление", "Уголовное преследование Екатерины Ноздриновой прекращено", "Супруга блогера Ноздринова сообщила подробности обыска".

Автор: "Кавказский узел"

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