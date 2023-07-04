Астраханцы пожаловались Путину на равнодушие чиновников к их жилищной проблеме

04 июля 2023, 08:31

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Жильцы многоквартирного дома по улице Литейная в Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что их дом длительное время подтапливают канализационные воды, а многочисленные обращения к местным властям не дают результатов.

Видеообращение жильцов многоквартирного дома №10а по улице Литейная в Астрахани было размещено 3 июля на YouTube-канале "Астрахань против коррупции".

"Коллективно обращаемся к президенту России Путину Владимиру Владимировичу, в связи с нарушением наших прав на получение качественных коммунальных услуг, охрану здоровья и достойные условия жилья, гарантированные нам 41-й статьей Конституции Российской Федерации и 39-й статьей Жилищного кодекса Российской Федерации", – сказала одна из жительниц дома.

По словам другой жительницы, вода из канализации затапливает подвал дома уже более двух лет. "Это приводит к зловонным испарениям, влекущим за собой порчу имущества, плохое самочувствие жителей, обострение хронических заболеваний органов дыхания, а также появление в подъездах домов и квартирах большого количества комаров и других насекомых", – пояснила она.

На первом этаже дома находятся несколько детских учреждений – отделение помощи детям пострадавшим от насилия "Парусник", филиал детской библиотеки, детская школа искусств №5, сказала еще одна жительница дома.

Жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции, но это не дало результата. "В качестве ответов мы получали отписки", – отметил другой участник видеообращения.

Жильцы требуют привлечь к ответственности должностных лиц, чья халатность привела к нарушению их прав и к аварийной ситуации, добавила жительница дома, которая первой по счету обратилась на видео к Путину.

"Мы просим принять меры и решить нашу проблему", – сказали далее на видео жильцы хором.

"Кавказский узел" также писал, что 8 марта жильцы аварийного многоквартирного дома по улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани потребовали переселения, так как считают опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда.

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