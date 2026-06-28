Астраханский журналист признан виновным в мошенничестве с грантом

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Суд признал астраханского журналиста Максима Поротикова виновным в мошенничестве со средствами гранта, выделенного на патриотическое воспитание жителей региона, и оштрафовал на 400 тысяч рублей.

Приговор журналисту вынес Кировский районный суд Астрахани.

Поротиков был задержан в марте, по данным следствия, он присвоил бюджетные деньги. Также следствие утверждало, что журналист подавал поддельные договоры, счета и накладные с ложными сведениями, пишет 26 июня "Коммерсант".

Суд признал Поротикова виновным в крупном мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и назначил Поротикову штраф в 500 тысяч рублей, однако с учетом срока содержания под стражей снизил его до 400 тысяч рублей. Кроме того, журналисту запрещено заниматься деятельностью, связанной с заключением или исполнением соглашений о субсидиях.

Поротиков был задержан в начале марта по подозрению в присвоении средств, которые были выделены на патриотическое воспитание по президентскому гранту через региональное агентство по делам молодежи. Грант предоставлялся по госпрограмме "Патриотическое воспитание населения Астраханской области", информируют "Астраханские новости".

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