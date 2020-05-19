Дело врачей в Гудермесе

19 мая 2020, 20:24

14 мая 2020 года стало известно о протестах медперсонала Гудермесской центральной республиканской больницы. В тот же день в ней были уволены два врача. Через три дня медработники публично извинялись на телекамеры ЧГТРК «Грозный». Впоследствии Рамзан Кадыров призвал уволить всех, кто жаловался на нехватку средств защиты, назвав их провокаторами. Об этом и о дефиците средств индивидуальной защиты в России, на нехватку которых жаловались врачи, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Акция у входа в больницу

В чеченских социальных сетях 14 мая 2020 года распространились сообщения о перепрофилировании всех отделений ЦРБ Гудермесского района под прием заболевших коронавирусом. До этого под коронавирус был перепрофилирован один корпус больницы. Реакция медперсонала выплеснулась не только в соцсети, но и в митинг на больничной территории.

В тот же день «Новая газета» перевела аудио и видеообращения медперсонала больницы с жалобами на отсутствие средств защиты, опубликовав материал «Это страшная картина» . Один из сотрудников ЦРБ в одном из аудиосообщений призвал коллег собраться утром у больницы и обсудить с руководством медучреждения эти вопросы. Издание опубликовало видеокадры собрания сотрудников больницы у центрального входа, на которых видны несколько человек в медицинских одеждах и в марлевых повязках на лицах. Присутствовавшие эмоционально разговаривали на чеченском языке.

Уволить и выселить

В больницу 14 мая выехал спикер чеченского парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Магомед Даудов. После общения Даудова с медперсоналом больницы были уволены главврач Ильяс Энганоев и один из активных участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили.

Как следует из одного аудиосообщения, за увольнение могут наказать и выселением семьи медицинского работника из Чечни. 17 мая медики публично извинялись в телесюжете ЧГТРК «Грозный» за свой протест, а Рамзан Кадыров потребовал уволить недовольных сотрудников больницы, назвав их провокаторами. «Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — заявил глава Чечни на заседании правительства республики.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Чечне на 19 мая составило 966. Число смертельных случаев – 11. На главной странице «Кавказского узла» минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Коронавирус добрался до Кавказа».

Комментируя призыв главы Чечни, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что вопросы увольнения медработников нужно решать по закону, а говорить об избытке средств индивидуальной защиты не приходится. Протест сотрудников больницы характерен для ситуации с медработниками, занимающимися коронавирусными больными в целом в мире, сообщила Светлана Ганнушкина, председатель комитета «Гражданское содействие». Однако, если в мире в ответ на жалобы предлагают помощь, то «в России в целом и Чечне в частности критик будет подвержен если не репрессиям, то давлению», - считает правозащитница.

Врачи умирают чаще

16 мая министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в Чечне заразились коронавирусной инфекций более 50 медиков. 4 из них умерли: беременная молодая женщина-медработник, имя которой не называется, замглавврача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров, 35-летняя врач Мерзаева, травматолог-ортопед Гудермесской ЦРБ Хамзат Алиев .

По подсчетам «Медиазоны» , российские медики умирают в 16 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с сопоставимыми масштабами эпидемии. Каждый 15-й умерший от этого заболевания – медработник. По оценке журналистов, такая ситуация может быть связана с заниженной статистикой жертв заболевания в целом, а также с недостатком средств индивидуальной защиты для врачей.

Врач-нейрохирург Алексей Кащеев считает, что высокая смертность среди врачей, работающих с коронавирусом, обусловлена в основном неправильным распределением средств защиты среди медперсонала и неправильной маршрутизацией пациентов .

Сколько не хватает средств защиты

В опросе «Коммерсанта» в профессиональной соцсети для медиков «Доктор на работе» более 70% российских медработников заявляют, что у них «нет возможности полноценно защищаться от коронавируса» . 39% вынуждены сами делать средства защиты или покупать их писал «Медвестник» о другом опросе в этой соцсети . Опрошенные пользователи профессионального приложения «Справочник врача» ответили схожим образом: 52% недостаточно получали средства защиты, а 24% вообще не выдавали СИЗ .

О неготовности отрасли обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинских работников, как, впрочем, и население, подробно писала 1 мая газета «Ведомости». Медицинскими перчатками врачи обеспечены на 17%, а защитными костюмами – на 30% от потребности .

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