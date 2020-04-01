Окно машина скорой помощи. Фото Нинs Тумановой для "Кавказского узла"

01 апреля 2020, 13:02

Пациентка с коронавирусом скончалась в Чечне

В Чечне зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Умерла 82-летняя женщина, состояние которой было тяжелым, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья пожилой жительницы Чечни, заразившейся коронавирусом, врачи оценивали как тяжелое, сообщила 31 марта сотрудница Минздрава республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был подтвержден 24 марта. По данным на 1 апреля, в республике официально подтверждены девять случаев заражения. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

82-летняя пациентка с коронавирусом умерла сегодня утром, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни. "К сожалению, у нас первый случай смерти человека от коронавируса. Сегодня утром в больнице скончалась 82-летняя пациентка. Она ранее приехала из Москвы, где, предположительно, заразилась инфекцией от своей дочери. В последние несколько дней ее состояние было очень тяжелым, и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказала она.

Информацию о смерти пожилой женщины подтвердила сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по республике Рита Термулаева. "Женщина 1938 года рождения с подтвержденным диагнозом скончалась утром", - приводит ее слова РИА Новости.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

О динамике распространения коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов", "Подтверждены два новых случая заражения коронавирусом в Чечне", "Грозненцы рассказали о нюансах карантина по коронавирусу".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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