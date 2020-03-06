Пользователи соцсети призвали наказать автора фейка об эпидемии коронавируса в Чечне

06 марта 2020, 12:41

Глава чеченской Общественной палаты Исмаил Денильханов обратился к жителям республики, назвав сообщения об эпидемии коронавируса в регионе фейком. Пользователи Instagram поддержали это заявление, а также призвали внести поправки в закон о распространении ложной информации в соцсети. В России зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом, отчитался Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", сообщения о тысячах заболевших коронавирусом, опубликованные накануне в WhatsApp и Instagram, вызвали недоверие у адресатов публикаций и жителей Чечни. Администраторы популярных пабликов объявили сведения об эпидемии фейком, а управление Роспотребнадзора по Чечне заверило, что за два месяца коронавирусом заболели лишь четверо граждан России.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении. В Грузии на 6 марта зарегистрированы 9 инфицированных, в Азербайджане зафиксировано 6 случаев заражения.

Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов записал видеобращение после распространенного в соцсетях и мессенджерах аудисообщения об эпидемии коронавируса. Денильханов призвал население не верить фейковым сообщениям и обращаться за информацией только к официальным источникам.

«В этой связи я встречался с главным эпидемиологом Чеченской Республики, которая заверила меня, что в республике не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. Прошу не распространять вас фейковые новости и не следовать фейковым новостям»», - заявил глава региональной Общественной палаты на видео, опубликованном на его странице в Instagram 5 марта поздно вечером.

Видео к 12.00 мск сегодня набрало 2965 просмотров и 47 комментариев.

Пользователи соцсети удивлены, что автор сообщения публично не извинился

Пользователи Instagram в комментариях к заявлению Денильханова заявили о необходимости ужесточения закона о распространении фейковых новостей в соцсетях. «Честно говоря, уже терпения не хватает на все эти сплетни. Если не остановить или не предпринять меры по предотвращению сплетен, паника чревата последствиями», - написал пользователь под ником gairbek_samhan_vadel.

«Паникеров-фейкеров давно пора призвать к ответу […] внести поправки в закон, если требуется, «О распространении заведомо ложной информации или клевете», – считает muslim_taramow.

Комментаторы также удивились тому, что автор аудиосообщения еще не выступил с публичными извинениями.

«А почему он не извинился перед чеченским народом?» - заметил пользователь группы Еldit_net (178 тысяч подписчиков) в Instagram posuda_ami_95.

«Кто этот человек? Почему он до сих пор не познакомился с микрофоном ЧГТРК» - задался вопросом airon502.

«(Автор аудиосообщения) пошутил в семейной группе: дело было рано утром, и он хотел их всех таким образом разбудить. Но встреча с микрофоном ЧГТРК, думаю, ему еще предстоит», - согласился с мнением предыдущего комментатора parker_slon.

«Он давно уже объяснил, что это - не правда, просто «шутка», - прокомментировал said_amin977_. Пост с видеообращением Денильханова в этой группе соцсети за 15 часов, к 12.00 мск сегодня, собрало 9684 просмотров и 16 комментариев.

В начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. Жители Чечни признались, что поддались панике, услышав о тысячах заразившихся. В республике не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, заверила тогда представитель Минздрава.

Каких-то панических настроений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике нет, отмечают местные жители.

«Ситуация в целом, как мне кажется та же что и всегда, не замечал ни паники, ни ажиотажа в магазинах или аптеках. Специально интересовался вчера в нескольких магазинах, насчет того закупают ли люди массово продукты. Ажиотажного спроса, говорят, не было. В аптеках тоже вроде никто пачками маски не скупает и лекарства», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» грозненец Исраил.

«Паники нет, но есть беспокойство. Об этом коронавирусе много чего говорят и пишут, и слышать и читать это бывает страшновато», - заметила грозненка Лейла.

В России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом

В Чечне приняты «все необходимые меры» для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве республики.

«Создан и работает специальный оперативный штаб по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции в нашем регионе. Штаб возглавляет заместитель председателя Кабмина региона Шахид Ахмадов (бывший министр здравоохранения Чечни), и в него включены все руководители министерств и ведомств. Ведется постоянный мониторинг ситуации - в аэропорту и на границах установлен санитарный контроль», - заявила представитель ведомства.

Было отмечено также, что в настоящее время в медучреждении в Грозном на карантине находится три человека, вернувшиеся из поездки в Италию. «Тест на коронавирус у них был отрицательным, тем не менее они находятся в больнице под присмотром врачей. По истечении 10 дней они пойдут еще один тест, чтобы не было каких-то сомнений», - сообщили в ведомстве.

В России зарегистрированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: последний анализ на инфекцию был подтвержден у иностранного студента, прибывшего из Италии – он находится на стационарном лечении, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора России 6 марта.

Напомним, что жители Чечни также регулярно приносят публичные извинения, в том числе в эфире ЧГТРК "Грозный", за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Жители республики приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".