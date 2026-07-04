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16:01, 4 июля 2026

Адам Кадыров после видео с нарушениями ПДД получил медаль

Адаму Кадырову вручают медаль по случаю 90-летия ГИБДД. Стп-кадр из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 03.07.26, https://t.me/RKadyrov_95/6707

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя несколько дней после того как Адам Кадыров разместил видео со множественными нарушениями правил дорожного движения, он получил медаль от ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", видео, на котором Адам Кадыров нарушает ПДД, размещено в одном из связанных с ним аккаунтов в соцсети. На видео третий сын главы Чечни в 2,5 раза превысил допустимую скорость, проехал по двойной сплошной и пользовался телефоном за рулем.  Такой ролик по закону может стать основанием для административного дела, и в частности, лишения прав, указали юристы. Выкладывая подобные видео, сын главы Чечни бахвалится своей безнаказанностью, подчеркнула правозащитник.

Рамзан Кадыров отчитался  о новых наградах, полученных им и 18-летним сыном Адамом на собрании, посвящённом 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ. 

"Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награждён и помощник Главы ЧР, Секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Это, что, поощрение Адаму Рамзановичу за то, что он регулярно нарушает правила дорожного движения или что-то другое?", - спросил читатель "Кавказского узла" с ником philomena.wilkinson.  Она же отметила, что ни один сотрудник ГИБДД Чечни не решится остановить машину Адама Кадырова при любых нарушениях правил.

"«Им» все можно", - согласился пользователь lynn_rosenbaum. По его словам, его знакомого хотят лишить прав за то, что тот, уворачиваясь от столкновения, одним колесом наехал на сплошную разделительную полосу. А тут "сын главы республики допускает сразу несколько грубейших нарушений ПДД, и ничего", - прокомментировал он.

Менее чем полгода назад,16 января, источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Напомним, третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, в том числе звание Героя Чечни. В апреле Адам Кадыров получил  памятную медаль в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки. 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Рамзан Кадыров заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.  31 мая Адам Кадыров получил медаль за вклад в СВО, в а июне второй раз стал героем Чечни.

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Автор: "Кавказский узел"

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