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15:14, 1 июля 2026

Ростовские хуторяне раскритиковали отчет губернатора о подаче воды в их дома

Красный Крым. Фото: https://www.panram.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Юрий Слюсарь сегодня отчитался о возобновлении подачи воды в дома жителей хутора Красный Крым, ранее пожаловавшихся, что ее нет около недели. Сами хуторяне в комментариях к публикации губернатора в Telegram заявили, что вода появилась не на всех улицах.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители хутора Красный Крым Мясниковского района Ростовской области пожаловались, что в их домах уже неделю нет воды, а чиновники не могут назвать сроки возобновления её подачи.

Водоснабжение в хуторе Красный Крым восстановлено, отчитался сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Этот пост в телеграм-канале Юрия Слюсаря, на который подписаны более 166 тысяч пользователей, на 15.00 мск набрал 57 отметок с реакцией пользователей и 41 комментарий.

"Воды как не было, так и нет, а министру ЖКХ прежде чем писать непроверенную информацию стоило бы проехать по улицам и посмотреть как обстоят дела с водой на самом деле. Понятно, что это не уровень министра", – написал Alex Marello.

"Вода в хуторе есть сейчас и с нормальным давлением. Вам ли не знать, что в хуторе есть несколько улиц у которых есть проблема с давлением всегда. Это 3-4 улицы вроде, и вина там изначально от застройщика", – ответил ему пользователь E.R.

"Какого застройщика? У нас улицы не как китайские кварталы построены. Тут не было застройщиков", – написала Наталья.

"Уважаемый губернатор! Спасибо за оперативность, но не на всех улицах есть нормальное давление, только струйка очень тоненькая, напора нет практически", – указала Наталья А.

"Интересно, где это вода есть во всем хуторе еще и с прекрасным давлением?" – задался вопросом пользователь с ником Ия.

"О каких двух атмосферах идет речь? Вода еле течет", – написал Кирилл.

Напомним, жители Ростовской области периодически жалуются на отсутствие водоснабжения и на качество воды. Ростовский Роспотребнадзор еще в сентябре 2022 года признал плохое качество питьевой воды в области. В большей части городов и районов региона питьевая вода не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям, а в некоторых – сразу нескольким, отметило ведомство.

В 2021 году "Ростовводоканал" сообщил, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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Автор: "Кавказский узел"

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