Хуторяне в Мясниковском районе пожаловались на проблему с водоснабжением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители хутора Красный Крым Мясниковского района Ростовской области пожаловались, что в их домах уже неделю нет воды, а чиновники не могут назвать сроки возобновления её подачи.

Как информировал "Кавказский узел", жители Ростовской области периодически жалуются на проблему с водоснабжением и качеством воды. При этом еще в сентябре 2022 года Ростовский Роспотребнадзор признал плохое качество питьевой воды в области. В большей части городов и районов региона питьевая вода не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям, а в некоторых – сразу не нескольким, отметило ведомство.

Жалобу одной из жительниц хутора Красный Крым Мясниковского района на длительное отсутствие воды сегодня опубликовало издание "Блокнот Ростов-на-Дону".

Житель хутора пояснил, что в его доме и домах его соседей воды нет уже шестые сутки. Чиновники обещают решить проблему с водоснабжением, но результатов нет. В семьях жителей есть маленькие дети, пожилые люди.

К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показана раковина на кухне и кран. Автор ролика открыл кран, но вода из него не потекла.

Власти и профильные службы не могут дать точную информацию о том, почему нет воды и когда возобновится её подача, привело сегодня издание "Ростов-на-Дону Онлайн" слова другого жителя хутора.

"Каждый день людям сообщают, что к вечеру водоснабжение будет восстановлено, что вода уже пошла, что осталось немного подождать. Но наступает утро, и в кранах снова сухо. Эти обещания повторяются изо дня в день", – сказал он.

Житель хутора добавил, что ни одна из ответственных организаций не даёт комментариев о реальных сроках устранения проблемы. Люди "не понимают, сколько еще им жить без воды", – подчеркнул он.

Администрация Мясниковского района рапортовала о подвозе воды. "Водоснабжение частично восстановлено. Однако в верхних частях хутора воды нет из-за низкого давления в сети. Сотрудники МУП "Мясниковское ВКХ" работают над решением проблемы. Ситуация остаётся под контролем. Подвоз воды жителям осуществляется регулярно", – сказано в сообщении, опубликованном на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.