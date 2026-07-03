Житель Миллерово получил срок за помощь в подрыве машины военного

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ростовской области Валерия Слюсаря к длительному сроку заключения за пособничество в организации теракта. До возбуждения дела он подвергся "карусельным" арестам.

Слюсарю вменяли пособничество в совершении теракта организованной группой (часть 3 статьи 205.1 УК РФ. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, вечером 13 июня 2024 года Слюсарь за денежную плату согласился помочь знакомому в подготовке взрыва. Вместе с группой соучастников он приехал на парковку в Миллерово, где сообщники установили взрывное устройство под автомобилем военнослужащего. Слюсарь в это время вел наблюдение за обстановкой.

14 июня устройство сработало: военнослужащий, находившийся в машине вместе с дочерью, получил травмы средней тяжести, автомобиль сгорел, сообщила 2 июля пресс-служба Южного окружного военного суда.

Валерий Слюсарь приговорен к 18 годам и шести месяцам колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме. Пресс-служба суда не уточнила, согласился ли он с обвинениями. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора и планов его обжаловать “Кавказский узел” пока не располагает.

Несмотря на приговор по террористической статье, Валерий Слюсарь в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга по состоянию на 0.35 мск сегодня не значится. По информации правозащитников, Слюсарю 21 год - он родился 3 июня 2005 года, воспитывался в детском доме, был усыновлен в пятилетнем возрасте, в прошлом судим за кражу.

О приговоре 21-летнему жителю Ростовской области по делу о содействии террористической деятельности 2 июля также сообщил областной Следком. В сообщении ведомства утверждается, что подсудимый “согласился на предложение незнакомых мужчин”, - а не знакомого, как сообщила пресс-служба суда. Взрывное устройство на машину военнослужащего установили на парковке у жилого дома. “На этапе предварительного расследования осужденный дал признательные показания”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала.

До обвинения в пособничестве теракту Слюсарь подвергся серии административных арестов: с 19 июня 2024 года его трижды последовательно арестовывали на 10 и 15 суток по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Лишь 31 июля 2024 года Миллеровский районный суд Ростовской области арестовал его по уголовному делу; к тому моменту Слюсарь уже провел под арестом 35 суток, указано на сайте правозащитного проекта Enbv.org.

"Карусельными арестами" называют ряд последовательных административных наказаний, который обычно предшествует возбуждению уголовного дела. Такие аресты по административным статьям дают силовикам время для давления на человека, лишенного таким образом свободы, позволяя сфабриковать материалы для уголовного преследования.

"Кавказский узел" писал, что "карусельным арестам" в двух регионах юга России в 2024 году подвергался подполковник МЧС Украины Игорь Ломинога: 17 мая Неклиновский райсуд Ростовской области арестовал его по статье о неповиновении полиции на восемь суток, 6 июня он был арестован уже Кущевским райсудом Кубани на 15 суток по той же статье. 20 июня Ломинога получил новые 15 суток за неподчинение полицейским, но уже в другом районе Кубани, в станице Ленинградской. 19 марта суд приговорил его к 14 годам строгого режима по делу о госизмене.