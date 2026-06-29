Дело об избиении кадета Шахтинского казачьего корпуса вновь прекращено

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Следствие в очередной раз вынесло постановление о прекращении уголовного дела по факту избиения кадета Шахтинского казачьего кадетского корпуса. Защита намерена обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", спустя более полутора лет после жалобы кадета казачьего корпуса в Шахтах на избиение Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий. Ранее юрист, представляющий интересы семьи кадета, заявлял о волоките с возбуждением уголовного дела. В мае 2025 года кадет Шахтинского казачьего корпуса признан потерпевшим по уголовному делу об избиении, в котором подозревается директор учреждения. Юристы потребовали временного отстранения подозреваемого от должности.

15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. С момента регистрации сообщения о преступлении было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следователь Следственного управления СК России по Ростовской области вновь вынес постановление о прекращении уголовного дела по факту избиения кадета Шахтинского казачьего кадетского корпуса, пишет 28 июня 161.ru.

Юрист, который представляет интересы кадета, сообщил, что следствие обещало ознакомить его с материалами дела, а на самом деле было вынесено очередное постановление о его прекращении. По его словам, следствие фактически не продвигается, постановления постоянно отменяются, а затем формально начинается новая проверка и расследование, но результатов нет.

Представитель потерпевшего неоднократно заявлял ходатайства о временном отстранении руководства корпус от должности, но реакции на них не было. Он пообещал, что решение о прекращении уголовного дела будет обжаловано и на этот раз. Материалы дела в настоящее время находятся в прокуратуре города Шахты, они изучаются на предмет вынесения законного решения.

Напомним, педагоги и руководство казачьего корпуса утверждали, что подростка никто не бил. Однако одноклассники юноши косвенно подтвердили его версию событий - они видели, как юноша вышел после разговора с руководителем, "задыхаясь и держась за грудь", с красным лицом. Один из руководителей корпуса, которого подросток непосредственно обвинил в рукоприкладстве, заявил следователям, что лишь взял подростка "за шиворот и отобрал телефон".

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