08 февраля 2024, 02:38

Следствие отказалось возбуждать дело об избиении кадета казачьего корпуса в Шахтах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители девятиклассника, который обвинил в избиении одного из руководителей Шахтинского казачьего кадетского корпуса в Ростове-на-Дону, получили в ответ на заявление в следственные органы отказ в возбуждении уголовного дела.

"Кавказский узел" писал, что 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы.

Следователь, проверявший заявление родителей пострадавшего подростка, опросил директора и педагогов учреждения, а также некоторых кадетов. Педагоги и руководство корпуса утверждали, что подростка никто не бил, однако одноклассники юноши косвенно подтвердили его версию событий - они видели, как юноша вышел после разговора с руководителем, "задыхаясь и держась за грудь", с красным лицом, сообщила 7 февраля "Команда против пыток"*. 

Один из руководителей корпуса, которого подросток непосредственно обвинил в рукоприкладстве, заявил следователям, что проходил мимо спортзала, где увидел, как ученики "бегают и бесятся, а возглавляет этот беспорядок и снимает все на телефон старший кадет". По словам мужчины, он отвел кадета в подсобное помещение для разговора, где подросток якобы оскорбил его.

По словам руководителя, он не применял физической силы к подростку, а лишь "взял его за шиворот и отобрал телефон". Эту версию подтвердила завуч кадетского корпуса, говорится в публикации на сайте правозащитной организации. 

О том, что кадет после разговора с руководителем был расстроен и жаловался на боли в груди, сообщила лишь учитель физкультуры, которая и вела урок, когда произошел инцидент. При этом она не смогла подтвердить, что руководитель бил кадета, указав, что не видела подобного. Остальные педагоги, опрошенные следствием, а также психолог учебного заведения высказали допущение, что ученик оговорил руководителя корпуса из-за обиды на обещанное последним наказание. 

Версию пострадавшего кадета практически полностью подтвердил один из одноклассников. Юноша рассказал, что наблюдал начало конфликта в подсобном помещении до того, как закрылась дверь: в частности, он увидел, как пострадавший кадет упал на спортивный мат, и слышал, как руководитель кричал на подростка. Спустя несколько минут тот же юноша увидел одноклассника выходящим из подсобки: задыхающегося, с красными пятнами на лице. Таким же образом состояние кадета после разговора в подсобке описали еще семь его соучеников. 

Судмедэксперт, который зафиксировал у подростка травмы, в беседе со следователем предположил, что перелом пальца юноша мог получить и накануне инцидента во время занятий спортом. Ушибы же, зафиксированные в заключении, на оценку тяжести вреда здоровью не влияют. 

В результате следствие постановило, что причастность руководителя к травмам кадета не доказана. Ключевую роль в этом выводе сыграли показания завуча, которая была единственным  непосредственным свидетелем инцидента и отвергала утверждения о побоях. Юристы, представляющие интересы кадета, планируют обжаловать постановление следствия.

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* "Команда против пыток" внесена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Владимиров пригрозил педагогам увольнениями за избиение кадета плетью", "Инцидент с избиением плетью кадета в Ставрополе привлек внимание правоохранителей", "Скандал в казачьем кадетском корпусе в Буденновске привел к уголовному делу".

Автор: "Кавказский узел"

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