Кадет казачьего корпуса в Шахтах заявил об избиении педагогом

15 ноября 2023, 12:28

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Подросток из Шахт пожаловался на избиение представителем руководства казачьего кадетского корпуса. У кадета диагностированы перелом и другие травмы.

Создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств избиения кадета в казачьем кадетском корпусе в Шахтах, сообщил сотрудник пресс-службы правительства Ростовской области․ По его словам, комиссия уже встретилась с родственниками кадета и провела совместную встречу родственников и администрации кадетского корпуса. "Провели беседы с учителями, кадетами, администрацией в связи с расследованием. Рабочей группой собраны объяснительные с сотрудников и проведены беседы", - привело 14 ноября его слова издание "Привет-Ростов.ру".

Представитель властей добавил, что расследование инцидента планируют завершить в ближайшие две недели, говорится в публикации․

Согласно заключению врачей, 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. Сам кадет утверждает, что его избил один из руководителей корпуса, сообщило 14 ноября 161.ru.

По словам отца подростка, сын сообщил ему об избиении по телефону утром 27 октября. "Он сказал, что стоял на уроке физкультуры с телефоном и снимал ребят на камеру, как они занимаются. Зашли [представители руководства], спросили, почему Леша с телефоном. Сын ответил, что как старший кадет [староста] имеет право быть с телефоном. Это разрешено для того, чтобы он мог связываться с классным руководителем, офицером класса. Остальные получают телефоны только вечером, чтобы связаться с родителями. [Один из руководителей] сказал ему: "Ты чмо и ублюдок, а не старший кадет". После этого ударил ребенка в лицо, и сын упал на мат", - привело слова мужчины издание.

Сам подросток рассказал, что сначала получил удар в лицо. "Потом, когда я лежал на матах и закрывал голову, он продолжал бить. […] Когда я вышел, учительница физкультуры помогла мне отдышаться, потому что он по ребрам меня бил. Она осмотрела меня, потом сказала: «Иди посиди». Чуть позже всё-таки отправила в медпункт, потому что, мне кажется, я терял сознание — меня очень тошнило. […] Он сказал, что я больше не буду участвовать ни в каких соревнованиях, и лишил звания старшего кадета. Раньше никаких скандалов у меня не было с руководством, но мне рассказывали, что такое было с другими. Я до сих пор не понимаю, как так могло произойти, за что и почему", - приводятся в публикации его слова.

Согласно полицейскому протоколу, подросток получил тяжкие телесные повреждения. При этом директор кадетского корпуса, услышав вопрос об избиении старшего кадета, заявил, что не понимает, о чем речь, пишет издание. "У меня ничего не произошло. Я не знаю. Когда будет хоть что-то сказать официально, я с удовольствием скажу", - сообщил он.

"Кавказский узел" писал также, что в январе прокуратура и полиция Ставрополья начали проверку после жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на избиение плетью в учебном заведении. В мэрии Ставрополя назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны.

В начале 2022 года общественный резонанс вызвало избиение учеников в казачьем кадетском корпусе в Буденновске. 4 марта 2022 года стало известно, что прокуратура на Ставрополье начала проверку. Пользователи соцсетей, просмотревшие ролик с рукоприкладством, потребовали наказать руководителя учебного заведения. Мать кадета пожаловалась на преследование сына после ее жалобы на руководство учебного заведения.

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