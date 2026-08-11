Дело об обмане аксайских дольщиков в пятый раз поступило на рассмотрение суда

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Аксайский районный суд в пятый раз рассмотрит дело застройщиков Андрея Назарова и Татьяны Руф, обвиняемых в обмане 360 дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело бывшего главы стройфирмы "Сигма" Андрея Назарова и его сестры Татьяну Руф, обвиняемых в обмане 360 дольщиков, было передано на рассмотрение суда в 2019 году. Ущерб, причиненный дольщикам в Ростовской области, оценен в 640 миллионов рублей. Однако уже в 2020 году Аксайский районный суд возвратил дело в прокуратуру, его решение поддержал Ростовский областной суд.

В Аксайский районный суд в пятый раз поступили материалы дела в отношении соучредителей фирмы "Сигма" Андрея Назарова и Татьяны Руф, пишет 10 августа "Блокнот-Ростов".

После того, как материалы их дела были в 2020 году возвращены в прокуратуру, весной 2021 года начался второй процесс, однако районный суд вновь вернул дело в прокуратуру. Решение, однако, было отменено в вышестоящих инстанциях. Летом 2022 года начался третий процесс, суд вновь решил вернуть дело прокурору, это решение вновь отменили вышестоящие суды. В 2025 году Назаров был приговорен к шести с половиной года лишения свободы, а Руф - к шести годам. Ростовский областной суд отменил приговори и признал обоих невиновными. Четвертый кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение в областной суд. В июле текущего года Ростовской областной суд пересмотрел дело и направил его на новое рассмотрение в Аксайский районный суд.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.