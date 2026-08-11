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02:56, 11 августа 2026

Режим ЧС введен в Шахтах из-за последствий урагана двухнедельной давности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с ликвидацией последствий урагана, произошедшего 25 июля, по девяти адресам в городе Шахты введен режим чрезвычайной ситуации.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 26 июля в Ростовской области был ураган, в городах и районах региона возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. На вечер 27 июля после урагана без электроснабжения оставались тысячи жителей Новочеркасска. В Ростове-на-Дону 26 июля был введен режим чрезвычайной ситуации, более 50 жителей области обратились за медпомощью после урагана, один человек погиб. Еще два человека погибли при ликвидации последствий урагана из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием.

С 10 августа на ряде территорий города Шахты введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с последствия урагана 25 июля, пишет 1rnd.ru.

Решение об введении режима чрезвычайной ситуации было принято по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждении и ликвидации ЧС. По словам главы города Людмилы Овчиевой, неблагоприятные погодные явления "привели к частичному разрушению многоквартирных жилых домов и муниципальных зданий". В зону действия режима попали объекты, расположенные по девяти адресам.

Овчиева также добавила, что в настоящее время составляются сметные расчеты для оценки стоимости восстановительных работ и подготовки документов для получения финансирования.

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Автор: "Кавказский узел"

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