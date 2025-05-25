Директор казачьего корпуса в Шахтах стал подозреваемым в избиении кадета

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Кадет Шахтинского казачьего корпуса признан потерпевшим по уголовному делу об избиении, в котором подозревается директор учреждения. Юристы потребовали временного отстранения подозреваемого от должности.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая, спустя более полутора лет после жалобы кадета казачьего корпуса в Шахтах на избиение, Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий. При этом ведомство не уточнило, кто именно стал подозреваемым. Дело было возбуждено после того, как родители кадета пожаловались руководителю СКР Александру Бастрыкину и расследование было поручено другому следователю.

В ноябре 2023 года 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. С момента регистрации сообщения о преступлении было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В целом положительно оцениваем контакты со следователем

Кадет признан потерпевшим по уголовному делу, его близкие родственники - представителями, а подозреваемым стал директор кадетского казачьего корпуса, сообщил юрист, представляющий интересы пострадавшего. "В настоящее время идут следственные действия. Мы заявили о ходатайствах в рамках уголовного дела, планируем еще заявить несколько. Сейчас мы надеемся, что в ближайшем месяце пройдут активные следственные действия. В целом положительно оцениваем контакты со следователем, который ведет расследование уголовного дела. Своевременно, адекватно и точечно продолжается работа", - приводит сегодня его слова 161.ru. Имя юриста в публикации не указано.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, руководитель казачьего корпуса, «действуя вопреки интересам учреждения и нарушая сразу несколько статей Конституции РФ, совершил действия, которые никто и никогда не вправе совершать ни при каких обстоятельствах, при этом явно выходящие за пределы его полномочий по отношению к воспитаннику учреждения», пишет издание.

Юрист семьи также направил ходатайство о принятии решения о временном отстранении директора Шахтинского казачьего кадетского корпуса от должности. По его словам, это нужно "для объективности проведения служебной проверки Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области", говорится в публикации.

Напомним, педагоги и руководство казачьего корпуса утверждали, что подростка никто не бил. Однако одноклассники юноши косвенно подтвердили его версию событий - они видели, как юноша вышел после разговора с руководителем, "задыхаясь и держась за грудь", с красным лицом. Один из руководителей корпуса, которого подросток непосредственно обвинил в рукоприкладстве, заявил следователям, что лишь взял подростка "за шиворот и отобрал телефон".

По словам отца подростка, его сын был избит, когда на уроке физкультуры снимал одноклассников на телефон. "Зашли [представители руководства], спросили, почему он с телефоном. Сын ответил, что как [староста] имеет право быть с телефоном... [Один из руководителей] сказал ему: "Ты чмо и ублюдок, а не старший кадет". После этого ударил ребенка в лицо, и сын упал на мат", - заявил отец кадета. "Потом, когда я лежал на матах и закрывал голову, он продолжал бить. […] Когда я вышел, учительница физкультуры помогла мне отдышаться, потому что он по ребрам меня бил", - сообщил ранее сам подросток.

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