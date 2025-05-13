Родители избитого в Шахтах кадета добились возбуждения уголовного дела

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Спустя более полутора лет после жалобы кадета казачьего корпуса в Шахтах на избиение Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", юрист семьи кадета, который был избит в Шахтинском казачьем кадетском корпусе, встретился с главой донского Следкома Асланом Хуаде и рассказал о волоките с возбуждением уголовного дела. Хуаде распорядился передать материалы в Ростов-на-Дону.

15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. С момента регистрации сообщения о преступлении было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следком России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК «Превышение должностных полномочий», сообщается сегодня в телеграм-канале ведомства без уточнений, кто именно стал подозреваемым.

«Родители Алексея подали жалобу в Следственный комитет, который неоднократно отказывал семье в возбуждении уголовного дела. Ситуация поменялась, когда близкие подростка записали публичное обращение руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тогда по делу назначили нового следователя, который в итоге возбудил уголовное дело», - говорится в сегодняшнем посте в телеграм-канале Команды против пыток*.

Отметим, что педагоги и руководство казачьего корпуса утверждали, что подростка никто не бил, однако одноклассники юноши косвенно подтвердили его версию событий - они видели, как юноша вышел после разговора с руководителем, "задыхаясь и держась за грудь", с красным лицо. Один из руководителей корпуса, которого подросток непосредственно обвинил в рукоприкладстве, заявил следователям, что проходил мимо спортзала, где увидел, как ученики "бегают и бесятся, а возглавляет этот беспорядок и снимает все на телефон старший кадет". По словам руководителя, он не применял физической силы к подростку, а лишь "взял его за шиворот и отобрал телефон".

По словам отца подростка, сын был избит, когда на уроке физкультуры снимал одноклассников на телефон. "Зашли [представители руководства], спросили, почему он с телефоном. Сын ответил, что как [староста] имеет право быть с телефоном... [Один из руководителей] сказал ему: "Ты чмо и ублюдок, а не старший кадет". После этого ударил ребенка в лицо, и сын упал на мат", - заявил отец кадета. "Потом, когда я лежал на матах и закрывал голову, он продолжал бить. […] Когда я вышел, учительница физкультуры помогла мне отдышаться, потому что он по ребрам меня бил", - сообщил ранее сам подросток.

"Кавказский узел" писал о других случаях насилия педагогов над детьми в кадетских учреждениях. В январе 2023 года стало известно о жалобе родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. По словам отца мальчика, родители знали о том, что в кадетской школе разрешены телесные наказания, но он думал, что это может произойти "только в каком-то самом крайнем случае".

Другой инцидент произошел в марте 2022 года в казачьем кадетском корпусе в Будённовске. Тогда директор учебного заведения во время урока подошел к одному из кадетов, схватил его двумя руками за шею, поднял и высказал угрозы. Следователи возбудили уголовное дело, а мать кадета пожаловалась на преследование сына после ее жалобы на руководство учебного заведения.

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