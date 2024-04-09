Избиение кадета в казачьем училище Тимашевска вызвало резонанс в сети

09 апреля 2024, 07:44

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Прокуратура, Следком и Минобразования начали проверку после того, как видео с избиением учащегося Тимашевского казачьего кадетского корпуса было опубликовано в соцсети. Комментаторы, просмотревшие ролик, раскритиковали педагога за непрофессионализм и потребовали привлечь его к ответственности.

Инцидент в Тимашевском казачьем кадетском корпусе произошел 1 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

Преподаватель по математике и по совместительству замдиректора учебного заведения нанес удар в голову кадету, который отвечал у доски, отреагировав таким образом на его интонацию. После этого он поднял подростка и велел ему идти за парту. Кадету стало плохо, он начал терять сознание, преподаватель дал указание другим кадетам отвести его в туалет, передал 8 апреля "Блокнот Краснодар".

Произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Издание опубликовало это видео. На его кадрах показан класс с кадетами. Один из подростков стоит около доски. С другой стороны доски стоит мужчина, который разговаривает с этим кадетом. Преподаватель сделал три шага по направлению к кадету и затем ударил его рукой в голову. Подросток от этого удара отлетел в сторону и упал на пол. Далее преподаватель поднял его и, придерживая за плечи, отвел за парту.

Родители кадета пожаловались, что руководство учебного заведения не отреагировало на избиение подростка. Резонанс возник после того, как видео с камеры видеонаблюдения стало распространяться в соцсетях, отметил "Краснодар Онлайн".

8 апреля глава Тимашевского района Андрей Палий заявил, что преподаватель отстранен от занятий. По его словам, министерство образования проводит проверку, на сегодня в кадетском корпусе запланировано общешкольное родительское собрание.

Состояние кадета оценивается как удовлетворительное, классный руководитель, педагог-психолог и замдиректора по воспитательной работе получили выговоры. Администрация казачьего кадетского корпуса связалась с родителями подростка, чтобы уладить конфликт.

Сотрудники МВД Кубани выясняют обстоятельства инцидента с избиением подростка в Тимашевском казачьем кадетском корпусе. Проверку также проводят Следком и прокуратура, отметило издание.

Комментаторов в соцсети возмутило поведение преподавателя

Видео с избиением подростка в Тимашевском казачьем кадетском корпусе было опубликовано 8 апреля в паблике "Краснодар | Новости", на который подписаны более 89,7 тысячи пользователей. На 07.40 мск эта публикация набрала 49 отметок с реакцией пользователей и 25 комментариев.

"Статья 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", – указал Александр Шестаков.

"Ничего хорошего в таком учении нет. А как же не бить слабого?" – задалась вопросом Татьяна Куксова.

"А ребята, как стояли, так и стоят. Этому их учат в кадетском училище? Смысл идти туда учиться, если нет смелости заступиться за ближнего", – написала Олеся Котлярова.

"Тут родителей надо наказывать за воспитание ребенка", – заявил пользователь с ником Namaste Namaste.

"Общество с ума сошло? Оправдание ищите, доводы приводите какие-то. Взрослый мужчина "преподаватель" находясь на рабочем месте, нанес удар ребенку в лицо рукой, от которого тот упал. Да пусть подросток что угодно говорит. Теперь мужику – позор, конец карьеры, иски на огромную сумму, уголовное дело вплоть до лишения свободы. И всё это от того, что у преподавателя во время микростресса блокировались чувство опасности. Он психически нездоровый человек", – считает Андрей Дорошенко.

"Чего бы ни произошло, нужно держать себя в руках. Взял телефон и набрал отца, объяснив ему, что его сын нарушает правила поведения", – подчеркнул Павел Лузгин.

"Кавказский узел" также писал, что похожий инцидент произошел в марте 2022 года в казачьем кадетском корпусе в Будённовске. Тогда директор учебного заведения во время урока подошел к одному из кадетов, схватил его двумя руками за шею, поднял подростка и высказал ему угрозы. Пользователи соцсетей, просмотревшие ролик с рукоприкладством, потребовали наказать руководителя учебного заведения. Следователи возбудили уголовное дело.

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