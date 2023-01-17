Инцидент с избиением плетью кадета в Ставрополе привлек внимание правоохранителей

17 января 2023, 07:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

МВД и прокуратура, а также власти Ставрополя, начали проверку после жалобы родителей ученика местной кадетской школы, что их сын был избит плетью в учебном заведении.

Администрация Ставрополя, а также краевая прокуратура и управление МВД по Ставропольскому краю начали проверку после жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы, что его избили плетью в учебном заведении.

Об избиении подростка в соцсети "ВКонтакте" написал его отец, также он опубликовал фото, на котором показан след от удара на теле его сына. По словам отца, в кадетском корпусе разрешены телесные наказания, как и другие родители он об этом знал, но "думал, что это может произойти только в каком-то самом крайнем случае", сообщили 16 января "Кавказ. Реалии"*.

Речь идет о воспитаннике кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе, отец избитого подростка заявил, что некоторые из родителей учеников поддерживают телесные наказания кадетов. После того, как родители подростка узнали, что он был избит плетью, они отправились к директору кадетской школы и потребовали объяснений, передал "Блокнот Ставрополь".

В мэрии Ставрополя назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны. Сотрудник администрации подчеркнул, что комплексную проверку кадетской школы проведет рабочая группа, передал "Портал Северного Кавказа".

Напомним, в начале 2022 года общественный резонанс вызвало избиение учеников в казачьем кадетском корпусе в Буденновске. 4 марта 2022 года стало известно, что прокуратура на Ставрополье начала проверку. Пользователи соцсетей, просмотревшие ролик с рукоприкладством, потребовали наказать руководителя учебного заведения. 10 марта 2022 года мать кадета пожаловалась на преследование сына после ее жалобы на руководство учебного заведения.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.