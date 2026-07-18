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20:01, 18 июля 2026

Три села в Дагестане остаются отрезанными от мира

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Без транспортного сообщения после июльских ливней остаются три села: в Чародинском районе Цемер, жители которого несли больного на руках по горной дороге, в Дахадаевском — Дирбакмахи, в Агульском — Буршаг.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 12 июля, в Дагестане без транспортного сообщения оставались 12 населенных пунктов.

В Чародинском районе жителям села Цемер пришлось почти километр нести на руках тяжелобольного к врачам. Пользователи соцсети возмутились увиденным, указав, что власти должны были по меньшей мере обеспечить транспортировку по воздуху. Проблема с плохими дорогами в высокогорных районах Дагестана актуальна уже длительное время, однако чиновники не предпринимают должных усилий для ее решения, указали жители республики

Три населенных пункта остаются без транспортного сообщения. Так, в Чародинском районе отрезан подъезд к селению Цемер, в Дахадаевском — с селением Дирбакмахи, в Агульском — к селению Буршаг. В Тляратинском районе движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевых потоков на 3 участках. Транспортное сообщение с Тляратинским районом не прервано и осуществляется через Бежтинский участок. Ведутся работы по расчистке. В Гергебильском районе движение автотранспорта по красному мосту остается закрытым. Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 35 единиц специальной дорожной техники и 100 рабочих, сообщила РГВК «Дагестан».

Так, в Чародинском районе на подъезде к селу Цемер повреждены мостовые сооружения. Начаты аварийно-восстановительные работы. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия и медленный спад уровня воды в реке, сообщил сегодня в своем Telegram-канале «Дагавтодор».

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Автор: "Кавказский узел"

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