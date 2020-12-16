Журналисты оценили влияние санкций США на спортивные активы Кадырова

16 декабря 2020, 03:38

Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, тогда как футбольный клуб "Ахмат" санкции затронут в меньшей степени, считают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". В тот же день власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что включение в список Даудова, сотрудников МВД и отряда "Терек" приведет к ухудшению российско-британских отношений.

Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, введенные в связи с нарушениями прав человека в республике, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

Московский адвокат Евгений Черноусов напомнил, что "закон Магнитского" был принят после смерти в СИЗО адвоката Сергея Магнитского, которая вызвала международный скандал, но регулярное обновление "списка Магнитского" уже не имеет к конкретному делу отношения и является не соответствующим реалиям.

«С юридической точки зрения непонятно, почему санкции наложены на целое государство. На самом деле это вызывает возмущение и удивление как со стороны власти, так и со стороны населения. Кроме того, закон применяется не всегда, а только тогда, когда надо», – сказал Черноусов 15 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

"Закон Магнитского", в первую очередь, запрещает въезд в США лицам, указанным в нем, а также запрещает юридическим фирмам Соединенных Штатов работать с указанными людьми, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из основателей столичной коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. За ведение бизнеса с «санкционными персонами компаниям грозит огромный штраф», также это распространяется на юридические компании остального мира.

«Это странная ситуация. Похоже на санкции США против Ирана, когда Америка задерживала иранские танкеры с нефтью и забирала их себе. Грубо говоря, санкции – это всегда плохо. Никто из бизнесменов не хочет попасть в санкционный список. Что касается обратных санкций – с точки зрения реализации все под вопросом», – рассказал Николаев.

Закон будет расширяться бесконечно, туда будут попадать все больше российских компаний и частных лиц, однако методы воздействия в зависимости от надобности могут меняться, сказал Николаев.

Политолог Дмитрий Орешкин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что закон работает исправно и туда попадают небеспричинно. "Если коротко, то закон живой. Есть зона воздействия. Быстро за дурное поведение закон не наказывает, и надо быть Кадыровым, чтобы ворваться в "список Магнитского", – отметил он.

Он охарактеризовал "закон Магнитского" как "избирательный инструмент, который аккуратно применяется американской Фемидой". "Закон требует обоснования. И никто не хочет попасть под раздачу. Запад терпит долго¸ копит-копит, но чтобы потом обоснованно в судебных терминах сказать – этот человек последовательно и часто нарушал нормы закона. С этим трудно спорить», – сказал Орешкин.

Футбольный клуб "Ахмат" особых связей с США не имеет

Сложностей у футбольного клуба «Ахмат» из-за включения в санкционный список США не будет, потому что клуб не соприкасается с Соединенными Штатами, однако они могут возникнуть у бойцовского клуба «Ахмат», считает редактор раздела "Бокс/ММА" сайта Sport24 Ярослав Степанов.

«Четыре бойца клуба «Ахмат» – Лиана Джоджуа, Максим Гришин, Магомед Анкалаев и Саид Нурмагомедов – выступают в UFC. Это лига зарегистрирована в США. Один из главных вопросов – не уволят ли представителей клуба «Ахмат». Возможно, им [США] и нельзя уже принимать бойцов «Ахмата». Но вопрос подвешен – анонсированных боев у бойцов нет. И значит они не могут быть отменены. Менеджеры бойцов тоже ничего не заявляли», – сказал Степанов корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается зарубежных спортсменов, то клуб «Ахмат» представляли «единицы», сказал Степанов. «Например, Фабрисио Вердумом, бразилец, бывший чемпион UFC, представлял «Ахмат», приезжал в Грозный, выходил под гимн «Ахмата». Но сейчас у них отношений нет. И бойцовский клуб не подписывает контракты с зарубежными спортсменами. Допускаю, что будут проблемы с приглашением иностранцев в качестве гостей. Они будут относиться с опаской, узнав, что «Ахмат» находится под санкциями», – сказал Степанов.

Привлекать спонсорские средства от зарубежных фирм станет бойцовскому клубу проблематично, так как есть риск возникновения проблем с Минфином США, но и российские спонсоры рискуют также оказаться в санкционном списке, указал Смирнов. «Если внутрироссийская история, то проблем не будет. И если мы берем клуб «Ахмат», то, подозреваю, что он не нуждается в привлечении средств из-за рубежа. Спонсируется за счет фонда Кадырова, как-то связано с заработком Кадырова и меценатами. Те, кто заинтересованы в том, чтобы продвигать себя за рубежом, не будут спонсировать «Ахмат». Мы видим это на примере Крыма, где нет сетевых магазинов, "Макдональдсов". Помогаешь клубам в списке – значит, против США, это риск», – рассказал Степанов.

Организация "Абсолютный Чемпионат Ахмат", скорее всего, не сможет проводить бои с участием зарубежных бойцов и будет ограничена в финансировании, считает Степанов. «В этой лиге выступают зарубежные спортсмены, в том числе американцы. Кроме того, один из чемпионов лиги в тяжелом весе – Тони Джонсон – большой вопрос, сможет ли выступать в лиге. По логике, как минимум, американские бойцы выступать там не смогут», – рассказал Степанов.

Спортивный обозреватель канала «Телеспорт» Алексей Дурново считает, что у футбольного клуба «Ахмат» не будет проблем в связи с санкциями. «Не думаю, что у "Ахмата" будут с этим какие-то проблемы по футбольной линии. В зарубежных спонсорах клуб едва ли нуждается. В РПЛ ему из-за санкций Минфина не будет ничего. В еврокубках, скорее всего, тоже. Тем более что он и так в них не играет. УЕФА санкции Минфина США может игнорировать. Футбол вообще сквозь пальцы смотрит на подобные происшествия. Несколько лет назад США ввели санкции против защитника сборной Мексики Рафы Маркеса. Его обвинили в связях с одним из мексиканских наркокартелей. На карьере Маркеса все это не сказалось никак. На футбольных делах "Ахмата" санкции Минфина США, скорее всего, тоже никак не скажутся. Будет трудно пригласить в клуб футболиста из США. Но американские футболисты в нашем чемпионате – это что-то из области малонаучной фантастики», – рассказал «Кавказскому узлу» Дурново.

Ранее глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин отметил, что ситуация с попаданием в санкционные списки для футбольного клуба "Ахмат" некритична. "Контактов с лицами США он не имел и до этого, а в плане доступа к долларовому рынку возможны альтернативы", – сказал он в интервью РБК.

В декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина, Кадыров расценил введенные в отношении него санкции как личное оскорбление. "Особенно с учетом того, что под санкции попали члены его семьи. А это очень важно для главы Чечни и в целом для всех кавказских мужчин – когда дело касается семьи и близкого окружения", – отметил он.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко считает, что Кадыров не считает американские санкции угрозой для своей власти. "Наоборот, он счастлив, что попал в санкционный список США. Он рад, что там оказались также члены его семьи. Это, в его понимании, показывает, насколько он великий политик – против него борьбу ведут не какие-то там бандиты, террористы, а власти США", – отметил он.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".