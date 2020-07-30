Востоковеды разъяснили причины острой реакции Кадырова на санкции США

30 июля 2020, 17:29

Рамзана Кадырова оскорбило, что США ввели санкции не только против него, но и против членов его семьи, указали востоковед Михаил Рощин и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Массовые акции в поддержку главы Чечни организовало окружение Кадырова, которое хочет выслужиться перед ним, заявил профессор Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники. Пользователи Instagram также указали на принудительный характер этих акций, которые проходят у зданий местных администраций или с участием бюджетников и их начальства. Жители Чечни предположили, что чиновников не волнует неубедительность таких акций, они лишь пытаются выслужиться лично перед Рамзаном Кадыровым.

20 июля власти США объявили о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Рамзана Кадырова, пообещала представитель МИД Мария Захарова.

Акции в поддержку Кадырова призваны впечатлить не американцев, а россиян, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Акции в Чечне направлены на демонстрацию поддержки Кадырова населением Чечни в условиях американских санкций. Акции направлены на внутреннюю аудиторию по всей России. Но только на внутреннюю, потому что вряд ли кому-то из руководства США интересны эти акции в Чечне. И в целом для них подобные акции ничего не меняют в плане включения или исключения кого-то из санкционного списка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

По его мнению, Рамзан Кадыров расценил эти санкции как личное оскорбление. "Ему особо ничего показывать не надо Кремлю. Его функции и роль Кремлю давно понятны. Тем более, что сейчас ни у кого нет сомнений, что Кадыров контролирует ситуацию в республике. Здесь, скорее сыграл фактор обиды. Рамзан Кадыров воспринял эти санкции как личное оскорбление. Особенно с учетом того, что под санкции попали члены его семьи. А это очень важно для главы Чечни и в целом для всех кавказских мужчин - когда дело касается семьи и близкого окружения. Я думаю, что этих акций не было бы, если бы члены семьи Кадырова не оказались в списке", - подчеркнул ученый.

После введения санкций Кадыров опубликовал фотографию, где был запечатлен с пулеметами в руках. "Помпео, мы принимаем бой!" – подписал фото Кадыров, обращаясь к госсекретарю США Майку Помпео. Аналогичное заявление в адрес Помпео сделал глава МВД Чечни Руслан Алханов, держа в руках два ручных гранатомета. Видео с министром вызвало насмешки в соцсети, которые назвали это "театром абсурда" и "детским садом". Затем ЧГТРК "Грозный" опубликовала юмористический ролик о Кадырове, который врывается в Белый дом в Вашингтоне, держа два пулемета. Часть пользователей Instagram нашла ролик смешным, другие же, напротив, высмеяли его авторов. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал "клоунаду" особенностью политики нынешних властей Чечни.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев согласен с тем, что Кадыров счел санкции оскорблением. "Это для него личный вопрос. Особенно с учетом того, что под санкциями оказались жена и дочери Рамзана Кадырова. В этой ситуации я поддерживаю Рамзана Кадырова в том вопросе, что за правонарушения, преступления и какие-то решения человека не должны отвечать его родственники. Его жена, дочери не могут быть ответчиками за какие-либо дела Кадырова. Но санкции эти в целом не предполагают какого-либо наказания - это просто запрет на въезд в США и, возможно, арест счетов", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, санкции США опасны для Кадырова в долгосрочной перспективе. "Рамзан Кадыров четко понимает современную ситуацию в России и геополитическую ситуацию в мире. Если в России будет смена руководства, то это коснется и Чечни. Кто бы ни пришел вместо Путина, он поменяет путинские кадры в регионах. Кадыров достаточно богатый человек, у него много недвижимости, имущества, денег. После того, как Кадыров потеряет власть, ему и его семье будет не очень безопасно находиться в России. Он попытается переехать в Европу. Он понимает, что после США санкции могут ввести и европейские страны. И вот когда ограничивают возможности передвижения, он не может не реагировать на это, поскольку это касается безопасности его семьи", - указал глава Ассамблеи народов Кавказа.

При этом Кутаев полагает, что сама идея проведения массовых акций исходит от окружения Кадырова, а не от самого главы Чечни. "Они таким образом решили показать, что поддерживают своего лидера, показать свою преданность руководителю Чечни. Однако эти акции никак не поменяют ситуацию и не помогут Кадырову", - отметил Руслан Кутаев.

В Чечне используется любой повод, чтобы вывести бюджетников на улицу для выражения лояльности властям, указал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Кадыров привык к этим акциям, привык к тому, что народ его любит, обожает и почитает. Поэтому любой повод используется им и его окружением, чтобы показать поддержку главе Чечни. Это уже тренд чеченский. Проблема в том, что на акции выходят бюджетники, которые зависят от него и боятся наказания. А когда у Кадырова будут реальные проблемы, то народ вряд ли выйдет поддержать его. Будет наоборот. Потому что люди знают, что на самом деле творится в республике. Это как в советские годы: все мы поддерживаем коммунизм, но по отдельности мы против этого", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

По его мнению, Кадыров не считает американские санкции угрозой своей власти. "Наоборот, он счастлив, что попал в санкционный список США. Он рад, что там оказались также члены его семьи. Это, в его понимании, показывает, насколько он великий политик - против него борьбу ведут не какие-то там бандиты, террористы, а власти США. Этим он становится еще большим патриотом. Ну а сами акции - скорее демонстрация, устроенная для Кремля, чтобы показать, что он контролирует ситуацию в республике", - предположил Малашенко.

О том, какие санкции вводили США против Кадырова, говорится в материале "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" разместил на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".