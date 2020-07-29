Пользователи соцсети сочли принудительными массовые акции в поддержку Кадырова

29 июля 2020, 14:09

Сотрудники бюджетных организаций и силовых ведомств продолжают участвовать в демонстрациях единства с семьей Рамзана Кадырова, попавшей под санкции американских властей. Люди вынужденно принимают участие в этих акциях, которые проводятся по всей Чечне, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники.

20 июля власти США объявили о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Рамзана Кадырова, пообещала представитель МИД Мария Захарова.

Государственная телекомпания "Грозный" подготовила репортаж о продолжающемся флешмобе с хэштегом #МыCемьяКРА. На видео работники министерства труда в одинаковой одежде и медицинских масках выстроены в шеренги, в руках они держат одинаковые листки бумаги с надписью #МыCемьяКРА. Многие также держат флаги Чечни и портреты Рамзана Кадырова. Первый ряд сотрудников ведомства развернул транспаранты с названием флешмоба. Перед ровными рядами участников флешмоба стоит их начальство. Министр труда выступил с речью. "Усман Баширов в своем выступлении отметил, что нарушение прав человека не имеет ничего общего с правдой, иначе сотни тысяч людей в регионе не поддерживали бы Рамзана Кадырова", - поясняет за кадром голос журналиста.

По словам автора репортажа, "собравшиеся" подчеркивали, что "народ ценит огромные заслуги своего лидера и в чужих оценках не нуждается". "Достаточно просто приехать к нам в регион, пройтись по улицам, посмотреть на счастливые лица людей и граждан и понять, какой счастливой жизнью мы живем", - говорит на видео журналисту ЧГТРК "Грозный" одна из участниц флешмоба.

В завершение акции участники хором проскандировали: «Мы –семья КРА!», «Ахмат-сила!».

Этот репортаж, опубликованный минувшей ночью в Instagram-паблике "Грозный ТВ", к 14.09 мск 29 июля собрал 24,1 тысячи просмотров и 41 комментарий. У паблика 856 тысяч подписчиков.

Ряд комментаторов раскритиковал флешмоб как принудительную акцию. "Всех бюджетников вывели. Бедные люди", - написал пользователь kotie_v_. "Людей мучают", - посочувствовала raisa45905. "Позор Кадырову и терпения чеченскому народу", – пожелал shock_videoz. "Концерт бесплатный", - заявила uzahovalidia.

Пользователь mr_dmitry02 напомнил, что флешмобы проводятся во время эпидемии коронавируса. "А как же карантин, не слышали? Массовые мероприятия запрещены же!" - отметил он.

Видео о еще одном флешмобе с хэштегом #МыCемьяКРА опубликовано в Instagram-паблике "ЧП Грозный". На видео запечатлена группа людей, в том числе дети, которые стоят на площади с листовками #МыCемьяКРА, российскими и чеченскими флагами. Ролик снят в селении Джалка Гудермесского района - родовом селении братьев Делимхановых, входящих в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.

Перед участниками флешмоба выступил Алибек Делимханов - младший брат депутата Госдумы России и советника Кадырова Адама Делимханова, имеющий звание генерала Росгвардии. "В первую очередь против нашего падишаха Рамзана [Кадырова], затем его семьи, включая маленьких детей, Америка объявила санкции…Если они объявили санкции семье нашего падишаха, то они и нам должны их объявить. Мы все – семья нашего падишаха", - сказал он.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент "террористической организацией № 1".

Этот ролик также вызвал критические комментарии пользователей соцсети. "Это позор", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя prostak_mr, написанный по-чеченски. "Кому ты нужен и кому нужно твое родство", - обратился к Делимханову по-чеченски korol477_15. "Хорошо, что вы не мои родственники", - заявил на чеченском языке ee0341944. "Все эти люди рождены Рамзаном [Кадыровым]", - сыронизировал тот же пользователь.

В другом ролике, опубликованном в том же паблике, несовершеннолетние дети держат листовки с надписями "#МыCемьяКРА" и "Ахмат – сила!", и скандируют эти лозунги. "Смешно на этот концерт смотреть", - написал автор единственного комментария к ролику, ahmed_noxcho10_10.

Флешмобы охватили множество районов и бюджетных организаций

В Instagram к 14.09 мск 29 июля появилось 4092 публикации с хештегом #МыCемьяКРА. Эти публикации свидетельствуют о массовых флешмобах в формате "народных сходов", которые проводятся в том или ином районе республики или силами какой-либо организации. В частности, в паблике "Грозный ТВ" говорится о митинге в Шелковском районе с участием министра внутренних дел Руслана Алханова, флешмобе перед зданием администрации в селении Аллерой Курчалоевского района. Митинге прошли в Аргуне, Гудермесе, Шатойском районе, Ахмат-юрте.

На отдельный флешмоб собрались более тысячи сотрудников МЧС Чечни. Заявление в поддержку Кадырова сделал от имени всего личного состава Полк имени Ахмата кадырова. Присоединились к акции и сотрудники ГИБДД.

Напомним, что сам Кадыров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой!" – подписал фото Кадыров, обращаясь к госсекретарю США Майку Помпео. Аналогичное заявление в адрес Помпео сделал глава МВД Чечни Руслан Алханов, держа в руках два ручных гранатомета. Видео с министром вызвало насмешки в соцсети, которые назвали это "театром абсурда" и "детским садом". Затем ЧГТРК "Грозный" опубликовала юмористический ролик о Кадырове, врывающемся в Белый дом с пулеметами. Часть пользователей Instagram нашла ролик смешным, другие высмеяли его авторов. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал "клоунаду" особенностью политики нынешних властей Чечни.

Эти флешмобы неубедительны, но нужны их организаторам, чтобы показать преданность главе Чечни, считает житель республики Сайд-Хусейн.

"Эти несчастные бюджетники и жители сел, которых в 30-градусную жару выгоняют «поддержать Рамзана», и выкрикивать, что они «семья КРА». Этот последний ролик, где Рамзан врывается в Белый дом с пулеметами, ничего, кроме сочувствия и сожаления, вызвать не может. Это и примитивно, и смешно, и грустно одновременно. Это показывает всему миру уровень нашего руководства. Чиновников совершенно не волнует, как все это смотрится и воспринимается со стороны. Для них главное – показать Рамзану свою преданность, порадовать его, доставить удовольствием мнимой массовой поддержкой населения. Другого я во всем этом просто не вижу. Населению вся эта возня неинтересна, потому что у каждого – свои заботы и проблемы, и им не до рассуждений о происках Госдепа и персонально Майка Помпео, которого у нас тут склоняют всю эту неделю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Чечни Роза сравнила республику с Северной Кореей. "Скажу честно, мне стыдно за наше руководство, чиновников, СМИ и всех, кто так или иначе причастен к этим акциям в поддержку Рамзана и его семьи из-за американских санкций. Неужели они не понимают, что они работают не на укрепление имиджа руководства, а совсем наоборот? Мы выглядим, словно Северная Корея, занесенная на Северный Кавказ. И еще один момент, который интересует очень многих. Если Кадырову все эти санкции нипочем, как это нам сейчас представляют, то зачем было создавать такой ажиотаж вокруг происходящего? Можно ведь было просто ограничиться коротким заявлением, а не устраивать из этого какие-то непонятные спектакли и постановки", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Все эти непонятные заявления, флешмобы, ролики и прочее - это своего рода защитная реакция на сложившуюся ситуацию, причем достаточно нервная и не совсем, скажем так, адекватная. У основной массы населения это вызывает только насмешки и неприятие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Аламбек, медик по образованию.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".