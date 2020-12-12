Москва пригрозила Лондону ответными мерами на санкции против Даудова

12 декабря 2020, 22:52

Включение в санкционный список спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек" приведет к ухудшению российско-британских отношений, заявила представитель МИД России Мария Захарова, указав на возможные ответные меры.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря Минфин США расширили список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". В тот же день власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, введенные в связи с нарушениями прав человека в республике, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", — сказала Захарова.

По ее словам, Москва рассматривает решение о санкциях как "наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России", сообщило сегодня РИА "Новости".

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Международная правозащитная организация Amnesty International собрала более 275 тысяч подписей под петицией к властям России с требованием вмешаться в ситуацию с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Передачу петиции приурочили ко Дню борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России" гомосексуал из Чечни, покинувший страну. Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".