Комитет Госдумы заявил о необходимости финансовой поддержки футбольного клуба "Ахмат"

15 апреля 2021, 06:58

Комитет Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение оказать налоговую и финансовую поддержку футбольному клубу "Ахмат" из Грозного, который попал в санкционный список Минфина США.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, тогда как футбольный клуб "Ахмат" санкции затронут в меньшей степени, считают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

В Москве по инициативе комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи 14 апреля состоялся круглый стол, посвященный механизмам поддержки футбольного клуба "Ахмат".

В работе круглого стола участвовали Магомед Даудов - председатель парламента Чечни, Одес Байсултанов - замминистра спорта РФ, Сергей Прядкин - президент российской Премьер лиги, Мария Захарова - директор департамента информации и печати МИД России, а также представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и профессиональных футбольных сообществ.

После включения в санкционный список Минфина США футбольный клуб "Ахмат" лишился спонсорской поддержки со стороны ряда компаний, говорится в сообщении от 14 апреля на сайте комитета.

"Это беспрецедентное решение, когда санкции применяются к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные решения и меры поддержки, поскольку клуб "Ахмат" может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине Соединенных Штатов в сложное финансовое положение", - заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал предложения по мерам налоговой и финансовой поддержки спортивного клуба "Ахмат". В ближайшее время комитет подготовит и направит обращение в правительство России с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку спортивного клуба, сказано в сообщении на сайте комитета.