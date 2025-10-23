Детский омбудсмен Ставрополья Адаменко попала под санкции Евросоюза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновнице, уже находящейся в санкционном списке Канады, вменена в вину перевозка украинских детей в Россию.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2023 году уполномоченные по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова, а также ее коллега из Ставропольского края Светлана Адаменко попали под санкции Канады.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении уполномоченных по правам ребенка в Ставропольском крае, Орловской и Новосибирской областях Светланы Адаменко, Константина Домогатского и Надежды Болтенко. Это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, где утверждается, что чиновники вовлечены "в незаконную перевозку украинских детей в РФ" и организацию отдыха в России детей из районов, пострадавших от боевых действий.

Светлана Адаменко заявила, что санкции ЕС не повлияют на ее работу. «Я как защищала, так и в дальнейшем буду защищать детей и их право на достойную жизнь и безопасность", - цитирует ее слова ТАСС.

Агентство приводит данные Минобразования Ставрополья, из которых следует, что в 2025 году в крае отдохнули более 770 детей из Белгородской области и более 520 детей из Луганской области.

Напомним, что в сентябре мать главы Чечни Рамзана Аймани и фонд имени Ахмата Кадырова были включены в санкционный список Великобритании. Объясняя причину, британское правительство заявило, что Аймани Кадырова является "вовлеченным лицом", поскольку "участвует или участвовала в дестабилизации Украины" путем поддержки "программы правительства России по военно-патриотическому перевоспитанию украинских детей" в качестве президента фонда имени Ахмата Кадырова.