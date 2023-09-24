Канада ввела санкции против детских омбудсменов двух регионов Юга России

24 сентября 2023, 23:02

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Уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежов, а также ее коллега из Ставропольского края Светлана Адаменко попали под санкции Канады.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале власти Украины ввели санкции в отношении детского омбудсмена Дагестана Марины Ежовой.

Марина Ежова оказалась в санкционном списке Канада под номером 1321, Светлана Адаменко - под номером 1339. Как следует из релиза, опубликованного 20 сентября на сайте МИД Канады,детским обмудсменам вменяется в причастность к незаконному вывозу детей из Украины.

Помимо Ежовой и Адаменко под санкции Канады попало еще 42 физических и 21 юридическое лицо, среди которых "Юнармия", "Движение первых", Валдайский клуб, Совет по внешней и оборонной политике и ряд других околокремлёвских исследовательских центров, МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, "Комсомольская правда", "Взгляд". Ограничения также коснулись олимпийского чемпиона по гимнастике из Ростова-на-Дону Никиту Нагорного, возглавляющего главный штаб "Юнармии", отметило издание "Кавказ.Реалии"*.

ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 февраля стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, главу Калмыкии Бату Хасикова, главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, главу Дагестана Сергея Меликова и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

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