24 февраля 2023, 21:39

Восемь глав регионов юга России попали под санкции США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Главы Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также губернаторы Астраханской области и Краснодарского края включены в санкционный список Минфина США.

Как сообщал "Кавказский узел", губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров, а также глава Ставрополья Владимир Владимиров, включены в санкционный список Минфина США. С 30 ноября главы Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и губернаторы Краснодарского края и Ростовской области внесены в санкционный список Великобритании в связи с военной операцией на Украине.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Дагестана Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов включены в санкционный список США. "В обязанности губернаторов Российской Федерации входит призыв граждан на <военную операцию> на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США

Также в список внесен Магомедсалам Магомедов, бывший президент Дагестана,  с 2013 года заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

"Вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы", - указано в сообщении на сайте Госдепа США.

К 21.00 мск из числа включенных в санкционный список глав регионов СКФО И ЮФО лишь Бату Хасиков в своем Telegram-канале  прокомментировал решение Госдепа. Решение о персональных санкциях он назвал смешным и пообещал, что "Калмыкия будет только наращивать помощь воинам в зоне СВО".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дочери и двоюродный брат Кадырова попали под санкции Евросоюза", "Делимханов и Чайка включены в санкционный список Евросоюза", "Главы пяти регионов юга России попали под британские санкции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 февраля 2023, 22:12

  • Варданян анонсировал продолжение борьбы за статус Нагорного Карабаха

    Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян обещает продолжить работу в Нагорном Карабахе и обеспечить безопасность, суверенитет и экономическое развитие непризнанной республики. Главной проблемой Варданян счел настроения местных жителей, которые потеряли веру в будущую независимость Нагорного Карабаха.

24 февраля 2023, 20:42

24 февраля 2023, 19:55

  • Юристы описали практику преследования за фейки пользователей WhatsApp

    Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения по уголовной статье о фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, хотя известны и такие случаи, указали юристы, комментируя дело Игоря Короткова из Адыгеи.

24 февраля 2023, 19:10

24 февраля 2023, 18:25

  • Жители девяти горных сел в Дагестане заблокированы из-за схода лавин

    Лавина, сошедшая в селе Цахур Рутульского района, перекрыла дорогу и оставила без автомобильного сообщения девять сел. В результате схода лавины в селе Согют, расположенном по этой дороге, жители семи сел также остались без света из-за повреждения линии электропередач, отчитались власти.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи