Восемь глав регионов юга России попали под санкции США

24 февраля 2023, 21:39

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Главы Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также губернаторы Астраханской области и Краснодарского края включены в санкционный список Минфина США.

Как сообщал "Кавказский узел", губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров, а также глава Ставрополья Владимир Владимиров, включены в санкционный список Минфина США. С 30 ноября главы Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и губернаторы Краснодарского края и Ростовской области внесены в санкционный список Великобритании в связи с военной операцией на Украине.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Дагестана Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов включены в санкционный список США. "В обязанности губернаторов Российской Федерации входит призыв граждан на <военную операцию> на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США

Также в список внесен Магомедсалам Магомедов, бывший президент Дагестана, с 2013 года заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

"Вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы", - указано в сообщении на сайте Госдепа США.

К 21.00 мск из числа включенных в санкционный список глав регионов СКФО И ЮФО лишь Бату Хасиков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Госдепа. Решение о персональных санкциях он назвал смешным и пообещал, что "Калмыкия будет только наращивать помощь воинам в зоне СВО".

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