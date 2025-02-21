Москву озадачили выплаты пенсий покойникам в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 37,7 миллиона рублей перечислено за восемь лет на счета умерших российских пенсионеров в Южной Осетии. Российские власти подготовили требование к югоосетинской стороне вернуть излишки пенсий.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Южная Осетия и Россия подписали соглашение о пенсиях. Согласно документу, если общая сумма пенсионного обеспечения российских пенсионеров, живущих в Южной Осетии, не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в СКФО, то в дополнение к общей сумме пенсии гражданина поэтапно, в течение двух лет, назначается ежемесячная доплата. В марте 2017 года Совет Федерации ратифицировал это соглашение.

Цель соглашения о пенсиях – реализация договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией, который был подписан 18 марта 2015 года в Москве и вступил в силу 30 июля 2015 года. Документом предусмотрены открытие границы, повышение пенсий и зарплат, а также обеспечение безопасности Южной Осетии без вхождения в состав России.

Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Южной Осетии, сообщает сегодня ТАСС.

Согласно пояснительной записке, остается актуальным вопрос о возврате Южной Осетией излишков полученных пенсий в связи со смертью пенсионера из-за несвоевременности извещения о факте его смерти.

"Объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2016 года по 30 сентября 2024 г. составил 37 762,81 тыс. рублей, в том числе повлекших излишнюю выплату сумм пенсий - 37 732,80 тыс. руб., сумм доплаты к пенсии - 30,01 тыс. рублей. Предлагаемые в соглашение изменения направлены на усиление ответственности сторон за расходованием средств Российской Федерации на выплату пенсий и доплаты к пенсии российским гражданам, постоянно проживающим в Республике Южная Осетия", - приводит агентство цитату из документа.

Изменения предполагают возврат югоосетинской стороной сумм, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров, говорится в публикации.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.