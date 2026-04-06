2075 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

В Дагестане остаются подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах, сообщило МЧС. В Дагогнях, по данным мэрии, повреждены более 450 домов.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля из зон наводнения в шести населенных пунктах Дербентского района были эвакуированы 358 жителей, большинство из них разместились у родственников. Эвакуированы также 150 детей из лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе.

5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины в Дербентском районе, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. В Махачкале были эвакуированы жильцы домов микрорайона "Пальмира", оказавшихся в зоне наводнения, и домов на улице Айвазовского из-за угрозы обрушения шестиэтажного жилого дома.

В Дагестане подтоплены 2075 жилых домов, сообщил агентству ТАСС сотрудник пресс-службы МЧС России. "В Республике Дагестан остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог", - приводит его слова агентство.

В Дагестанских Огнях в зоне подтопления оказались более 70 улиц. Повреждены, по предварительной информации, более 450 домов, сообщила сегодня администрация города в своем телеграм-канале.

"Эвакуировано более 70 человек, в пункте временного размещения содержится 22 человека", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дагогнях переменная облачность без осадков, в ночь на 7 апреля ожидается слабый дождь.

Напомним, из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

