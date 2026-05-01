Трое представителей "Сильной Армении" арестованы по делу о подкупе избирателей

Суд арестовал троих представителей "Сильной Армении", задержанных по обвинению в подкупе избирателей. Лидеру партии Самвелу Карапетяну вновь отказано в освобождении из-под домашнего ареста.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Антикоррупционный комитет Армении отчитался о серии задержаний по делу о подкупе избирателей. После обысков были задержаны пять представителей "Сильной Армении", чьи имена ведомство не назвало. В ведомстве заявили, что избирателям предлагались деньги в обмен на голоса в пользу партии на предстоящих парламентских выборах, а также за участие в митингах.

Лидером партии "Сильная Армения" является владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах.

Три человека, выступавшие от имени партии “Сильная Армения” и задержанные 29 апреля по делу о взятках избирателям, помещены под арест, сообщило 30 апреля Антикоррупционный комитет издание News.am.

Арестованные - представители офиса партии в ереванском административном районе Аван, суд отправил их в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.

“По этому делу арестованы три человека, им избрана мера пресечения в виде двухмесячного заключения”, - приводит ее слова Armenia Today.

Член избирательного списка "Сильной Армении" отправлен под домашний арест

Каграманян не уточнила, в каком статусе находятся остальные двое задержанных 29 апреля, отметив, что не располагает деталями уголовного производства. При этом она оценила преследование сторонников партии как политическое преследование. По словам Каграманян, следствие представило в качестве доказательств “материального стимулирования” избирателей разговоры о зарплатах работников офиса “Сильной Армении”.

Следственный комитет Армении, в свою очередь, сообщил 30 апреля, что под домашний арест отправлен еще один представитель “Сильной Армении” - член Совета старейшин общины Гюлагарак В.А., включенный в избирательный список партии. Он заподозрен в подкупе жителей Лорийской области Армении для участия в митинге в поддержку “Сильной Армении”, прошедшего в Ереване 11 апреля.

По версии следствия, В.А. “координировал сбор участников, их транспортировку в Ереван, обеспечивал питанием, а также распределял денежные средства”. В ведомстве отметили, что политику также запрещен выезд из страны, отмечает “Голос Армении”.

Карапетяну отказано в освобождении

Также 30 апреля Антикоррупционный суд отказался освободить из-под домашнего ареста лидера”Сильной Армении” Самвела Карапетяна. Защита просила заменить Карапетяну домашний арест на административный надзор, но суд отклонил это ходатайство, сообщило информагентство “Новости-Армения”.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.