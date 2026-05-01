03:33, 1 мая 2026

Трое представителей "Сильной Армении" арестованы по делу о подкупе избирателей

Суд арестовал троих представителей "Сильной Армении", задержанных по обвинению в подкупе избирателей. Лидеру партии Самвелу Карапетяну вновь отказано в освобождении из-под домашнего ареста. 

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Антикоррупционный комитет Армении отчитался о серии задержаний по делу о подкупе избирателей. После обысков были задержаны пять представителей "Сильной Армении", чьи имена ведомство не назвало. В ведомстве заявили, что избирателям предлагались деньги в обмен на голоса в пользу партии на предстоящих парламентских выборах, а также за участие в митингах. 

Лидером партии "Сильная Армения" является владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. 

Три человека, выступавшие от имени партии “Сильная Армения” и задержанные 29 апреля по делу о взятках избирателям, помещены под арест, сообщило 30 апреля Антикоррупционный комитет издание News.am. 

Арестованные - представители офиса партии в ереванском административном районе Аван, суд отправил их в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян. 

“По этому делу арестованы три человека, им избрана мера пресечения в виде двухмесячного заключения”, - приводит ее слова Armenia Today. 

Член избирательного списка "Сильной Армении" отправлен под домашний арест

Каграманян не уточнила, в каком статусе находятся остальные двое задержанных 29 апреля, отметив, что не располагает деталями уголовного производства. При этом она оценила преследование сторонников партии как политическое преследование. По словам Каграманян, следствие представило в качестве доказательств “материального стимулирования” избирателей разговоры о зарплатах работников офиса “Сильной Армении”. 

Следственный комитет Армении, в свою очередь, сообщил 30 апреля, что под домашний арест отправлен еще один представитель “Сильной Армении” - член Совета старейшин общины Гюлагарак В.А., включенный в избирательный список партии. Он заподозрен в подкупе жителей Лорийской области Армении для участия в митинге в поддержку “Сильной Армении”, прошедшего в Ереване 11 апреля. 

По версии следствия, В.А. “координировал сбор участников, их транспортировку в Ереван, обеспечивал питанием, а также распределял денежные средства”. В ведомстве отметили, что политику также запрещен выезд из страны, отмечает “Голос Армении”. 

Карапетяну отказано в освобождении

Также 30 апреля Антикоррупционный суд отказался освободить из-под домашнего ареста лидера”Сильной Армении” Самвела Карапетяна. Защита просила заменить Карапетяну домашний арест на административный надзор, но суд отклонил это ходатайство, сообщило информагентство “Новости-Армения”.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Автор: "Кавказский узел"

21:02, 30 апреля 2026
ЦИК Армении потребовал от восьми партий устранить неточности в документах
07:10, 30 апреля 2026
Силовики задержали пять представителей "Сильной Армении"
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
19:49, 29 апреля 2026
Обсуждение ареста Аванесяна указало на поляризацию общества перед выборами в Армении 
04:52, 28 апреля 2026
Суд в Армении арестовал Артура Аванесяна
05:34, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

30 апреля 2026, 17:58
Путин объявил об отставке Меликова

30 апреля 2026, 16:37
11 жителей дагестанского села задержаны по делу об экстремизме

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
