Азербайджан объявил Шушу культурной столицей

07 мая 2021, 13:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил Шушу культурной столицей страны. Распоряжение направлено на восстановление исторического облика города и его былой славы, отмечается в тексте документа.

Как писал "Кавказский узел", в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта, починили поврежденный при обстрелах водопровод, туда провели ЛЭП. Дорогу в Шушу планируют построить за полтора года. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. В конце декабря в городе открылись первые продуктовые магазины и кондитерская. Азербайджанская строительная компания представила проект пятизвездочного гостиничного комплекса Karabakh Victory в Шуше. Власти Азербайджана решили создать в городе сейсмическую станцию и построить близ неё аэропорт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил вернуть городу Шуша исторический облик, восстановить мечети и вернуть Дни поэзии Вагифа и фестиваль "Хары бюльбюль".

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. Распоряжение направлено на "восстановление исторического облика города Шуша и его былой славы", а также, чтобы "воссоединить его с традиционной богатой культурной жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков", сообщил "Интерфакс Азербайджан".

Город Шуша исторически был одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в 1977 году историческая часть Шуши была объявлена историко-архитектурным заповедником. 8 мая 1992 года Шуша перешла под контроль Армении, 8 ноября 2020 года была освобождена, подчеркивается в распоряжении Ильхама Алиева. "Безотлагательно была проведена инвентаризация ущерба, нанесенного городу, его историко-культурному наследию и природе, начаты восстановительные работы. (...) Историко-культурное значение и исключительная духовная ценность города Шуша для азербайджанского народа диктуют необходимость отношения к нему с особой заботой и чуткостью", - процитировало распоряжение главы Азербайджана издание Report.Az.

11 ноября 2020 года Национальная академия наук Азербайджана обнародовала данные по ущербу, нанесенному с 1990-х годов памятникам истории и культуры в зоне карабахского конфликта. По данным азербайджанских ученых, в Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников. Глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли оценил как перспективную идею превращения Шуши в культурную столицу Азербайджана с перенесением туда из Баку ряда культурных учреждений, в том числе национальной консерватории. "Проведение здесь крупных международных музыкальных фестивалей стало бы дополнительной гарантией безопасности городу и региону и сдержало бы противоположную сторону от реваншистских настроений и планов", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана поручил правительству решить вопросы, связанные с этим распоряжением, сообщило издание Vedomosti.Az.

В рамках восстановления Шуши началось строительство участка магистрального водопровода, сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы. По его словам, в 2021 году планируется закончить реконструкцию источников Кичик Кирс и Зарыслы, водопровода Кичик Кирс - Шуша протяженностью 10 километров, водозабора, шестикилометровой водораспределительной сети в Шуше и строительство трех резервуаров объемом 500 кубометров, сообщило сегодня агентство Trend.

Официальный Баку стремится показать, что вслед за военными успехами реализуются программы мирного восстановления территорий. При этом пропаганда побед и достижений восторженно встречается обществом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские журналисты.