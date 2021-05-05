Баку объяснил реставрационными работами демонтаж купола храма в Шуше

05 мая 2021, 03:01

В храме Святого Христа Всеспасителя в Шуше ведутся реставрационные работы, целью которых является восстановление его исторического облика, сообщили власти Азербайджана. Депутаты Нацсобрания Армении назвали демонтаж куполов попыткой искоренить армянский облик города.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая в соцсетях появились сообщения о демонтаже купола храма Сурб Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), жители и власти Нагорного Карабаха выказали обеспокоенность, что город может потерять свой армянский облик.

16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. 17 апреля участники митинга в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники.

В министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что в Шуше ведутся восстановительные работы с целью воссоздания оригинального облика города. По данным ведомства, церковь Газанчы (азербайджанское название Казанчецоца), которая пострадала во время осеннего обострения карабахского конфликта, восстанавливается "в прежнем виде".

"В настоящее время на этих территориях осуществляются масштабные работы по реконструкции, в том числе восстанавливается наше историческое, культурное и религиозное наследие", - говорится в распространенном 4 мая заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на заявление внешнеполитического ведомства Армении в связи с восстановительными работами в Шуше.

В рамках осуществляемых в городе Шуша широкомасштабных работ, далее указывается в комментарии МИД Азербайджана, "восстанавливаются мечети, исторические памятники, мавзолеи, дома-музеи, а также церковь Газанчы". "Хотели бы отметить, что эти работы по реконструкции с целью восстановления исторического облика Шуши осуществляются именно в соответствии с оригинальным архитектурным стилем", целью которых является восстановление его исторического облика, - сказано в комментарии.

Ведомство сообщило, что ранее в регионе "пострадали сотни учреждений культуры, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 22 музея и филиала музеев, где было собрано более 100 тысяч экспонатов, четыре картинные галереи, восемь парков культуры и отдыха, а также одно из старейших поселений мира на территории Физулинского района - Азыхская пещера, Шушинский Государственный историко-архитектурный заповедник".

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

"Сейчас идет восстановление города Шуша [...] Восстанавливаются в первозданном виде исторические, архитектурные, религиозные, культурные памятники, в том числе и церковь Газанчы. Этот храм серьезно пострадал в ходе 44-дневной войны осенью прошлого года. Артиллерийский снаряд повредил купол церкви. Он в любом случае должен был быть демонтирован", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в правительстве Азербайджана.

По его словам, архитектурный облик церкви ранее был изменен властями Нагорного Карабаха. "Это подтверждается фото и видеоматериалами. [...] облик церкви поменяли, ее перестроили и возвели остроконечный купол, которого раньше не было. Сейчас ведутся работы по устранению последствий разрушений от обстрела церкви и возвращению ей первоначального вида", - сказал источник.

По его словам, реставрационно-восстановительные работы в церкви ведут азербайджанские специалисты. "У азербайджанских реставраторов есть опыт восстановления церквей. За последние два десятилетия были восстановлены несколько албанских религиозных храмов (христианские памятники Кавказской Албании, - прим. "Кавказского узла"), а также армянская церковь в центре Баку", - сказал источник.

Он подтвердил, что Азербайджан дал согласие на посещение региона миссией ЮНЕСКО. "Когда 30 лет азербайджанские памятники разрушались, ЮНЕСКО так ни разу и не прислало миссию на эти территории. Сейчас они вдруг заинтересовались Карабахом. Азербайджанская сторона не против, пусть приезжают и посмотрят на то, как были разрушены наши культурные памятники, мечети. Азербайджан будет восстанавливать все памятники, относящиеся, как исламскому, так и христианскому наследию, воссоздавая их в историческом облике. И никаких договоренностей о том, что ЮНЕСКО или какая-то еще организация будет давать оценки проекту, не было и не может быть", - сказал источник.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что после реставрации религиозное назначение храма не изменится.

"В связи с ремонтом и реставрацией церкви в СМИ [...] много спекуляций. Если власти Азербайджана сохранили армянскую церковь в самом центре Баку, то в Шуше тем более не станут менять назначение религиозного объекта. Ремонтно-восстановительные работы ведутся из-за того, что церковь пострадала в войне. Снаряд пробил именно купол, и это видно на фото в Интернете. С другой стороны, концептуально в Шуше все восстанавливается в том виде, в котором исторически было построено. Скорее всего и церковь будут восстанавливать в первоначальном виде, как было раньше, без остроконечного купола", – сказал Джуварлы.

Он назвал несостоятельными утверждения о том, что Шуша может утратить "армянский облик". "Шуша как город-крепость была основана правителем Карабахского ханства Панахали ханом. Город строился по канонам тюрко-мусульманского зодчества. До 1846 года город носил имя Панахали хана – Панахабад. Это все подтверждается российскими историческими источниками. Появление армянского населения в городе связано с переселением на Кавказ и в основном на территорию карабахского ханства армян из Персии и Турции после того, как эта территория была завоевана царской Россией. Однако армяне никогда не составляли большинства населения. В XIX-XX веке Шуша считалась одним из культурных центров Азербайджана. Она прослыла как "консерватория Кавказа" именно благодаря музыкальным деятелям-азербайджанцам, родившимся в Шуше – Узеиру Гаджибекову, Фикрету Амирову, Ниязи, Рашиду Бейбутову, Афрасиябу Бадалбейли и другии. Они были признанными композиторами, певцами не только в СССР, но и в мире", – отметил Джуварлы.

Он также отметил, что в Шуше была также православная церковь, построенная еще в 1847 году. "Ее облик был изменен. Сводчатый купол поменяли на остроконечный и потихоньку арменизировали храм", – сказал Джуварлы.

В Бакинской епархии Русской православной церкви корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в Шуше исторически был православный храм Иоанна Предтечи.

"Однако в 1990-е годы он был арменизирован. С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви", – сообщил источник в епархии, добавив, что в настоящее время храм восстанавливается в историческом виде.

Армянские депутаты осудили демонтаж купола с храма Казанчецоц

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян на заседании 4 мая, которое транслировалось в прямом эфире в YouTube, заявил, что Азербайджан "под прикрытием ремонтных работ видоизменяет церковь Св. Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши".

Он также напомнил, что в Баку был открыт парк трофеев, в связи с чем заявил, что "мир должен признать право армянства Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение". "Это наша позиция, это позиция, которую занимает Армения", – заявил Мирзоян.

12 апреля в Хатаинском районе Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. В парке собрано 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, стрелковое оружие, военный транспорт и обломки ракеты "Искандер-М", найденные в Нагорном Карабахе. Экспозиция вызвала возмущение в Армении и Нагорном Карабахе.

"Создается впечатление, что эти люди не имеют культурной истории, и именно с таким подходом они относятся к армянской истории, уничтожая все ее следы", – заявила руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, этот вопрос должен быть в центре внимания международного сообщества, в особенности в центре внимания сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

По мнению депутата от правящей фракции "Мой шаг" Владимира Варданяна, демонтаж купола "преследует одну четкую цель: уничтожить всякое напоминание о самобытности армян на этих территориях".

Он добавил, что планирует этот вопрос поднять на разных международных площадках и призвал своих коллег также проявить активность в этом направлении.

Депутат от фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян заявил, что Армения обязана поднять вопрос о "последовательной армянофобской политике".