Обломки ракет от «Искандеров» выставлены в Бакинском парке военных трофеев

12 апреля 2021, 17:59

Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались «ракеты, которых у неё не должно было быть», заявил президент Ильхам Алиев в ходе открытия парка военных трофеев в Баку у стенда с обломками ракеты «Искандер-М».

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России. Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании карабахского конфликта, считают эксперты в Баку. Азербайджан использует вопрос "Искандеров" в политических целях, парировали военные аналитики в Ереване. Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", считают российские аналитики.

Сегодня в Хатаинском районе Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Среди экспонатов в парке выставлены обломки ракеты «Искандер-М», найденные в Нагорном Карабахе.

«Откуда у армянской армии эти ракеты? Таких ракет [в Армении] быть не должно. Мы хотим получить ответ, как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа. Но мы получим», - заявил Ильхам Алиев во время открытия парка. По словам Алиева, Армения пыталась этими ракетами уничтожить Шушу. «Армения с помощью ракет «Искандер-М» пыталась разрушить Шушу, наш древний город. Им воспользовались после того, как мы освободили Шушу», - добавил Ильхам Алиев, слова которого приводятся на официальном сайте президента Азербайджана.

Парк военных трофеев занимает площадь в 5 гектаров, в нем собрано 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военные транспортные средства, отмечается в том же сообщении.

Напомним, 7 апреля группа азербайджанских активистов и журналистов потребовала от российской стороны официальных комментариев об использовании "Искандеров" в войне за Карабах. 9 апреля перед российским посольством в Баку прошел пикет с теми же требованиями. При этом ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что комплексы "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, и в Кремле не располагают информацией о происхождении ракеты, обломки которой обнаружили азербайджанские военные.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". Это высказывание премьер-министра вызвало новый виток политического кризиса в стране. Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", несмотря на обязательства России по непредоставлению этого вооружения другим странам, полагают военные эксперты Павел Фельгенгауэр, Константин Сивков и Александр Перенджиев.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".