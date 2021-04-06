Аналитики в Баку и Ереване поспорили об использовании "Искандеров" в карабахском конфликте

06 апреля 2021, 02:24

Азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России. Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании карабахского конфликта, считают эксперты в Баку. Азербайджан использует вопрос "Искандеров" в политических целях, парировали военные аналитики в Ереване.

В конце марта представители Агентства по разминированию Азербайджана сообщили, что во время разминирования Шуши обнаружили обломки двух разорвавшихся ракет. В ходе проверки опознавательного номера было установлено, что обломки принадлежат ракетам комплекса "Искандер", пишет caliber.az.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе осколках ракет. "Вы помните историю с "Искандерами", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено", - приводит его слова РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". "А может, он (Саргсян) ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?" – сказал Пашинян, не исключив, что ракетные комплексы были "старыми". Это высказывание премьер-министра назвал несерьезным замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, после чего был уволен.

3 апреля главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов затронул тему с осколками ракет в передаче "Будем наблюдать". Отвечая на вопросы ведущего Сергея Бутмана, Венедиктов заявил, что маркировка, сохранившаяся на ракетах, показывает, что "это не экспортный вариант, это не вариант, который был продан Армении и кому бы то ни было". "Это 9М723, это исключительно "Искандеры", находившиеся [...] на вооружении российских вооруженных сил", - заявил Венедиктов.

При этом он напомнил, что запуски "Искандеров" отслеживаются со спутников. "С базы в Гюмри ничего не вылетало. Спутники, по крайней мере, наши это показывают", - отметил Венедиктов.

Песков также заявил, что ему неизвестно, располагает ли Минобороны России какой-либо детальной информацией об обнаружении осколков ракеты.

Ранее, в феврале о том, что Азербайджан не фиксировал применение "Искандеров" во время осеннего обострения карабахского конфликта, заявлял президент Ильхам Алиев. "Мы не видел пуска ракеты "Искандер" [...] Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", - приводит его слова ТАСС.

Опровергли применение "Искандеров" и в Минобороны Российской Федерации. 25 февраля ведомство опубликовало официальное заявление с опровержением слов Никола Пашиняна о применении "Искандеров". "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил республики Армения", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

Аналитики в Баку назвали вопрос "Искандеров" козырем Азербайджана

По мнению азербайджанского военного аналитика, пожелавшего остаться анонимным, удар ракетой «Искандер» мог быть нанесен примерно 6-7 ноября, когда Шуша перешла под контроль азербайджанских войск. На его взгляд, ракета модификации М могла быть передана армянской стороне российскими военными, однако выстрел был нанесен ВС Армении.

При этом аналитик исключает вероятность запуска ракеты с базы в Гюмри, которая находится под пристальным наблюдением, по меньшей мере, электронной разведки Турции.

Корреспонденту "Кавказского узла" эксперт 5 апреля заявил, что ракета использовалась не профессионально, именно поэтому она не нанесла ожидаемого военного результата. С другой стороны, добавил он, ракеты для «Искандеров» не предназначены для поражения живой силы, и потому ее применение никак не повлияло на исход боевых действий.

Аналитик отметил также, что применение «Искандеров» Арменией не было секретом для Азербайджана, тем более что об этом говорили армянские военные, например, бывший начальник генштаба Мовсес Акопян, бывший президент Армении Серж Саргсян, а потом признал и сам Никол Пашинян.

В ноябре 2020 года Мовсес Акопян заявил на брифинге в пресс-клубе "Зеркало", что "Искандеры" в ходе осеннего обострения карабахского конфликта использовались. "Я знаю, что стреляли, но в каком направлении - не скажу", - приводит его слова hetq.am.

По мнению эксперта, Азербайджан не поднимал вопрос «Искандеров» в интересах России, чтобы не ударить по реноме российского оружия. «Сейчас же предание этого вопроса огласке вызвано, скорее всего, недовольством поведением России в регионе. Специалисты ANAMA заявили о «находке» обломков «Искандеров» сразу после визита в Нагорный Карабах замминистра обороны РФ. Этот визит состоялся в обход Азербайджана, что сильно ущемляет суверенитет Азербайджана. Естественно, Баку теперь будет использовать козырь с «Искандерами», чтобы побудить Москву полностью согласовывать действия в Карабахе с Азербайджаном», - считает эксперт.

Замминистра обороны России Дмитрий Булатов совершил рабочую поездку в Нагорный Карабах 4 апреля, чтобы проверить ход строительства и принять участие в церемонии открытия блочно-модульного городка миротворцев в Степанакерте. Также он наградил ряд офицеров, пишет "Россия сегодня".

По мнению аналитика, еще один удар «Искандером» был нанесен в сторону Баку в ночь на 10 ноября. «Жители Баку услышали мощнейший взрыв. Азербайджанская сторона никаких объяснений не предоставила населению, и это событие забылось на фоне вступившего в силе перемирия, которая фактически было концом войны и капитуляцией Армении. На самом деле ракета «Искандер» была сбита израильской системой ПВО «Барак», находящейся на вооружении Азербайджана. Наверняка, обломки этих ракет также найдены или могут быть обнаружены. Предание этого факта огласке стало бы серьезным ударом по престижу российского вооружения, и Азербайджан до сих пор предпочитает умалчивать об этом факте. Но если действия РФ будут идти в ущерб интересам Баку, то в какой-то момент Азербайджан может использовать и этот козырь», - сказал аналитик.

На его взгляд, Москва не будет публично признаваться в предоставлении Армении «Искандера-М», что фактически означало бы признание в нарушении международных обязательств и своего беспристрастного посредничества. «Скорее всего, виновными выставят армянскую диаспору и военных чинов низкого уровня, которые пошли на скандальную сделку», - резюмировал эксперт.

Член Азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что выстрел из «Искандера-М» был произведен армянскими военными.

«Однозначно, этот не экспортный вариант мог быть передан армянской стороне российскими военными. Может быть, расчет был на то, что выстрел из столь разрушительного вооружения запугает Азербайджан и остановит от дальнейших наступательных действий после взятия города Шуша. Однако либо из-за неправильной наводки, либо из-за слабого боезаряда удар не имел для Азербайджана разрушительных последствий», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Он сомневается, что выстрел был произведен из Гюмри. «Такой информацией о том, был ли выстрел произведен из базы в Гюмри или нет, могут, наверное, располагают американцы. Поделятся или поделились ли они такой информацией с Азербайджаном - сказать сложно. Но обнаружение обломков ракеты «Искандер-М» подтверждает причастность России к этой атаке. Возможно, за дипломатическими кулисами Москве придется объясняться. Как ни крути, это не дружественный акт по отношению к Азербайджану. Пока Баку выступает публично на уровне ANAMA. Однако если разъяснения и выводы Москвы не устроят Баку, то, видимо, Азербайджан вынесет вопрос на публичную плоскость. По всей видимости, Азербайджан, чтобы «замять дело», будет добиваться от Москвы большего давления на Армению и полной очистки Нагорного Карабаха от армянских военных», - полагает эксперт.

Глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил считает, что Россия напрямую несет ответственность за удары по Азербайджану.

«Если речь идет о ракете «Искандер-М», то это не экспортный вариант данного баллистического оружия. Оно официально, то есть легально не передавалось Армении. Наивно полагать, что эти ракеты армяне выкрали из базы «Гюмри», или ее тайно передали военные среднего звена армии, подкупленные армянской диаспорой. Это, по всей видимости, было политическим решением», - сказал Исмаил корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт не исключает, что Москва пошла на этот шаг, чтобы спасти своего исторического союзника от окончательного разгрома. Может быть, это было задумано, для того, чтобы пригрозить Баку, чтобы Азербайджан принял российское предложение о прекращении огня и размещении российских миротворцев, предположил он.

Вместе с тем, по его мнению, поднятие Азербайджаном вопроса об «Искандерах» в нынешней ситуации свидетельствует о том, что Баку будут добиваться полного восстановления своего суверенитета над Нагорным Карабахом. «То есть обнародование фактов причастности РФ к ударам «Искандерами» - показатель того, что Баку не будет отступать ни перед кем в вопросе восстановления своего суверенитета», - сказал Исмаил.

Эксперты в Ереване назвали политическим заявление Азербайджана об «Искандерах»

Азербайджан опубликовал свидетельства применения ОТРК «Искандер» в политических целях, заявил корреспонденту «Кавказского узла» военный аналитик Айк Хачикян.

«Сложно сказать, какую конкретно задачу ставит перед собой азербайджанская сторона, но на фоне скандала с «Искандерами», который, по сути, замяли, попытка Азербайджана вновь открыть эту тему - это месседж, прежде всего, России», - отметил он.

При этом он отметил, что «из опубликованных снимков видно, что ракета взорвалась, а показанные разрушения и воронка от взрыва свидетельствуют, что ракета сработала».

По его мнению, проблема не в самой ракете, а во времени ее применения, месте и тактике. «Изучая обломки ракеты, можно сделать вывод, что применялась ракета с кассетной боеголовкой. Маловероятно, что применение ОТРК в последние дни войны в направлении Шуши могло сыграть переломную роль. В начале войны были оптимальные мишени в тылу азербайджанских войск для поражения», - сказал Хачикян.

Еще один важный момент в истории с ОТРК не столько военный, добавил он. «От ОТРК «Искандер» в общественности были неоправданные ожидания, которые были мифами. И эти ожидания также играют роль во всех этих дискурсах», - пояснил военный аналитик.

Военный эксперт Роберт Назарян отметил, что заявление Пашиняна об «Искандерах» необходимо рассматривать в контексте критики своих предшественников, которые якобы закупили ракеты для ОТРК, которые либо не взорвались, либо взорвались на 10%.

«Это заявление вызвало недоумение экспертного сообщества. Скорей всего, Азербайджан своим аналогичным заявлением также пытается сыграть против прежних властей с целью дискредитировать их. Невозможно, чтобы ракета взлетела, взорвалась, но в ней не было бы взрывчатого вещества», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Примечательно, что спустя короткое время Пашинян опроверг свои слова, заявив, что ему неверно доложили, добавил военный эксперт. «Российская сторона же прокомментировала в духе «это наше оружие, и нам не нравятся подобные необоснованные разговоры». «Искандер» – одно из российских вооружений, которое соответствует заявленным характеристикам», - подчеркнул Назарян.

В 2016 году, когда Армения впервые продемонстрировала «Искандер», в Азербайджане началась компания по дискредитации комплексов, отметил он. «Начались разговоры, что если бы эти комплексы были бы хороши, то они сами бы их закупили, что «Полонезы» лучше - хотя это совершенно иной вид вооружения. Вот теперь они [Азербайджана] хотят вновь «ударить» по комплексам», - пояснил военный эксперт.

Он также отверг версию, что боеприпасы ОТРК из-за неправильного хранения пришли в негодность. «Срок хранения ракет в самых критичных условиях – три года. Они же у Армении с 2016 года, то есть пять лет. Обеспечить минимальные температурные условия для их хранения не сложно и, к тому же, не затратно. Чтобы ответить, как эксплуатировали комплекс или верно ли была наведена цель, необходимо знать, какой приказ получал оператор. А эта информация секретная. Она недоступна. Единственная возможность, чтобы «Искандер» сбился с цели - это изначально задать неверную цель. Это высокоточное оружие, заводское отклонение которого составляет 10 метров. Для оружия такой дальности, каким является комплекс, это почти отсутствие отклонения. Это не СКАД, заводское отклонение которого предусмотрено до 600 метров», - сказал Назарян.

Военный эксперт уверен, что боеголовки находились на балансе армянских вооруженных сил. «Осколки боеголовок, которые продемонстрировал Азербайджан, предназначены для ОТРК «Искандер-Э». Кроме Армении, такие комплексы, к слову, находятся также на вооружении Алжира», - подчеркнул он.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.