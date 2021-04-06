Российские аналитики разделились в оценке версий о применении "Искандеров" в войне за Карабах

06 апреля 2021, 18:02

Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", несмотря на обязательства России по непредоставлению такого типа вооружения другим странам, полагают военные эксперты Павел Фельгенгауэр, Константин Сивков и Александр Перенджиев. Прямые продажи Еревану оружия для российской армии маловероятны, а возможность применения Россией "Искандеров" во время карабахского конфликта очень сомнительна, считает военный аналитик Александр Гольц.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России. Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании карабахского конфликта, считают эксперты в Баку. Азербайджан использует вопрос "Искандеров" в политических целях, парировали военные аналитики в Ереване.

23 февраля Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". "А может, он (Саргсян) ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?" – сказал Пашинян, не исключив, что комплексы были "старыми". Это высказывание премьер-министра назвал несерьезным замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, после чего был уволен.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает вероятным наличие у Армении неэкспортных вариантов "Искандера". По его данным, сейчас у ракет "Искандер" нет никакой экспортной маркировки.

«Вроде бы для Алжира сделали экспортный "Искандер", а больше ни для кого его не производят, производят обычный. Я, честно говоря, подозревал что для Армении не стали делать экспортный вариант, (продали) обычный - об этом не говорили, но то, что он экспортный, тоже не утверждали, помалкивали. Зачем специально делать экспортные, нарушать производственный процесс, когда идёт производство этих ракет для (российских) Вооруженных сил? Проще некоторое количество отправить в Армению, чем устраивать выпуск экспортной продукции так называемой, которая должна быть хуже», - сказал он "Кавказскому узлу".

Аналитик напомнил, что комплекс "Искандер" изначально планировалось направить на экспорт. "Поэтому его и назвали "Искандер", - так называют Александра Македонского в восточных странах. Думали, что это будет хороший маркетинговый ход, название же нетипичное для российского оружия. Но не особенно с "Искандером" экспорт получился, и его стали делать массово для российских ракетных бригад армейских взамен "Точки У"", - объяснил Фельгенгауэр.

Экспортный вариант "Искандера" отличается меньшей дальностью, и если в Армению поставлялись изделия, выпущенные для российской армии, это является нарушением международных обязательств, однако вряд ли это будет иметь негативные политические последствия, считает он.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» имеет максимальную гарантированную дальность стрельбы 280 км, говорится на сайте производителя, научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Эта дальность укладывается в рамки, установленные режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - добровольного соглашения 34 государств, в том числе России. Оно предполагает, что ракеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, не могут передаваться другой стороне, говорится в сообщении на российском Портале внешнеэкономической информации.

«Это (передача Армении "Искандера-М" с дальностью стрельбы до 500 км - прим. "Кавказского узла") нарушает международные обязательства Российской Федерации по ограничению экспорта ракетных технологий. Нельзя, чтобы дальность была больше 300 км», - пояснил эксперт. При этом Фельгенгауэр не исключает, что поставщики на эти обязательства России могли закрыть глаза. "И если в Армении обычные, выпущенные для российской армии "Искандеры", я этому не удивлюсь. Никакого «черного рынка» не надо, - хотя пока нет уверенности, какие именно там ракеты (обнаружены)", - добавил он.

Аналитик считает возможным применение "Искандеров" армянскими вооруженными силами в конце войны, полагая, что на этот шаг армянская сторона могла пойти «от отчаяния» - практической необходимости применять именно эти комплексы в той ситуации не было.

«Главное, что не нужно было и стрелять "Искандером", - "Точка У", которая есть на вооружении Армении, там вполне по дальности подходит. Гянджу вообще обстреливали старыми советскими ракетами типа SCUD. Но в той ситуации, когда бои уже шли в Шуше, армяне были в панике. У них там, насколько можно судить, вообще управление войсками было частично утеряно - то есть паника была в штабах, и вообще непонятно, кто принимал решения», - считает Фельгенгауэр.

Запуск "Искандера" в направлении Шуши российскими вооруженными силами, в том числе с базы в Гюмри, он считает маловероятным - такой шаг не имел для РФ смысла, полагает эксперт.

«Теоретически могли с территории Армении выстрелить: там база совместная, часть в Гюмри, часть в Ереване. Ракеты мобильные, и куда захочешь, туда они поедут. Только непонятно, зачем (это России) - чтобы "Искандер" хорошо прицелить, нужно детальное изображение местности, чтобы выбрать точку взрыва. Для этого должны были вылетать российские самолеты-разведчики, но самолетов (в Шуше) вроде не было. Кроме того, в данном случае сам Путин должен был дать добро на такой пуск, - и маловероятно что он лично добро дал. Это не мог начальник российской группировки в Армении своей властью разрешить, - как минимум, такой пуск разрешить должен был командующий Южным (военным) округом, и скорее всего сразу согласовывая с Москвой», - указал Фельгенгауэр.

Он не видит ничего удивительного, что на конкретных осколках нет остатков взрывчатых веществ, так как ракета "Искандера" взрывается, как правило, в воздухе при подлете к цели. «В принципе типовой вариант "Искандеров" взрывается в воздухе, покрывая большую площадь осколками мелкими», - добавил аналитик.

Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, также допускает возможность прямых поставок неэкспортного варианта "Искандеров" в Армению. «Армения - надежный союзник Российской Федерации, поэтому "Искандеры" могли поставляться не экспортные, (в этом нет) ничего особенного и удивительного. И если у Армении есть "Искандер", то почему бы их не использовать, - это нелогично, наверное, было бы, если бы их не применяли», - сказал он "Кавказскому узлу".

Никаких негативных последствий от того, что Армения имела и применила неэкспортный вариант "Искандеров" вопреки международным договоренностям РФ, для Москвы не будет, полагает он. «Я лично не вижу каких-то проблем, которые могли бы изменить позицию России или её положение в мире. Политической ответственности не будет. Армения снабжается по первому разряду, это право России - поддерживать своих союзников», - заявил он. Заявления Пашиняна о плохой боеспособности "Искандеров" Сивков связывает с прозападной позицией главы армянского правительства и его поверхностными знаниями о военном деле.

Военный эксперт, политолог Александр Перенджиев не удивлен тем, что появилось подтверждение использования Арменией "Искандеров" во время войны за Нагорный Карабах. О факте применения этого оружия армянской стороной было известно и раньше, "просто азербайджанская сторона это не афишировала" до определенного момента, полагает он.

Перенджиев полагает, что "Искандеры", выпускавшиеся для российской армии, могли передать в лизинг Еревану. «Армении могли их передать в лизинг, и они могли их использовать, - вот, собственно, почему и маркировка России», - сказал он.

Военный эксперт Александр Гольц допустил, что обнаруженные в Шуше остатки принадлежат какому-то другому военному изделию, не "Искандеру". «Я думаю, что объяснение простое: это может быть ракета другого типа, не "Искандер". Для меня наиболее вероятный вариант, что это вовсе не "Искандер", а, например, "Точка У", "Эльбрус", что-то в этом духе», - заявил он "Кавказскому узлу".

По мнению Гольца, открытые поставки неэкспортных вариантов "Искандера" Армении были бы невыгодны российскому руководству.

«Вопросы надо задавать либо российскому высшему начальству, либо российской военной контрразведке - почему "гуляют" никем не контролируемые "Искандеры", предназначенные для российских войск? Экспортный вариант имеет очень четкие ограничения по дальности, неэкспортный вариант относится к секретному оружию России, и я как-то не уверен, что российские военные готовы делиться своим секретным оружием даже с армянскими коллегами. Для меня вся эта история очень сомнительна, и мне кажется, что у нее должно быть какое-то гораздо более простое объяснение. Я не могу поверить в то, что "Искандеры" оказались вне контроля, как и то, что российские военные поставили Армении другие модели, чем те , которые положено . Это всё строго регламентируется в России, и мне трудно себе представить ситуацию, в которой это бы произошло», - объяснил он.

Не исключая полностью возможность применения "Искандеров" российскими военными, Александр Гольц не видит рационального объяснения этой версии. «Опять-таки ничего исключать нельзя, - хотя те четыре "Искандера", которые были официально поставлены армянской стороне, находятся в неприкосновенности, и об этом было много раз заявлено, их не использовали. Но я не думаю, что Россия, которая старательно настаивала на своем нейтралитете, могла бы таким образом рискнуть - при том, что результаты такого риска отрицательные, все минусы очевидны, а плюсы совершенно не очевидны», - отметил военный эксперт.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.