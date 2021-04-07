Активисты в Азербайджане потребовали объяснений от Москвы об использовании "Искандеров" в Карабахе

07 апреля 2021, 10:18

Группа азербайджанских активистов из числа журналистов и блогеров потребовала в совместном заявлении от российской стороны дать официальный комментарий об использовании "Искандеров" в войне за Карабах, а также начать расследование по информации об их применении при обстрелах Шуши.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце марта азербайджанские саперы информировали, что во время разминирования Шуши обнаружили обломки двух разорвавшихся ракет. В ходе проверки опознавательного номера было установлено, что обломки принадлежат ракетам комплекса "Искандер". Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании карабахского конфликта, отметили эксперты в Баку. Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", считают в частности российские аналитики.

23 февраля Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". "А может, он (Саргсян) ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?" – сказал Пашинян, не исключив, что комплексы были "старыми". Это высказывание премьер-министра назвал несерьезным замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, после чего был уволен.

Группа азербайджанских журналистов направила в посольство России в Азербайджане совместное заявление, в котором потребовала объяснений по информации об использовании "Искандеров" во время осеннего обострения карабахского конфликта, сообщило сегодня ИА "Апа".

Обращение связано с обнаружением в городе Шуша обломков ОТРК "Искандер", уточнило агентство. "Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков [ранее] категорически опроверг применение "Искандеров" в Карабахе и заявил: "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", – приведена в публикации цитата из обращения активистов.

Авторы обращения отметили, что модификация "Искандера", обломки боеприпасов которого были найдены в Шуше, не подлежит экспорту и состоит на вооружении российской армии, подчеркнул сегодня Report.az. "Мы удивлены, что Российская Федерация в лице министерства иностранных дел, министерства обороны, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса "Искандер-М". Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности", – привело издание текст обращения.

Комплексы "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета от комплекса, обломки которой обнаружили азербайджанские военные, привел 2 апреля "Интерфакс" слова пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Азербайджанские журналисты потребовали расследования о применении "Искандеров", сказано в публикации Report.az "Выражаем надежду, что российская сторона в ближайшее время выскажет свою официальную позицию и официально объявит о начале расследования", – заявили авторы документа.

Обращение в посольство России в Азербайджане подписали 26 человек, в том числе главные редакторы различных изданий, независимые журналисты и блогеры, следует из публикации.

Напомним, что ранее аналитики отметили, что если в Армению поставлялись "Искандеры", выпущенные для российской армии, это является нарушением международных обязательств. При этом вполне вероятно, что армянские военные применяли их в конце войны "от отчаяния", поскольку практической необходимости применять именно эти комплексы в той ситуации не было. Запуск "Искандера" в направлении Шуши российскими вооруженными силами, в том числе с базы в Гюмри, маловероятен, подчеркнули аналитики.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» имеет максимальную гарантированную дальность стрельбы 280 км, говорится на сайте производителя, научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Эта дальность укладывается в рамки, установленные режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - добровольного соглашения 34 государств, в том числе России. Оно предполагает, что ракеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, не могут передаваться другой стороне, говорится в сообщении на российском Портале внешнеэкономической информации.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".