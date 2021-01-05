Президент Азербайджана объявил Шушу культурной столицей

05 января 2021, 22:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил вернуть городу Шуша исторический облик, восстановить мечети и вернуть Дни поэзии Вагифа и фестиваль "Хары бюльбюль".

Как писал "Кавказский узел", в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта, починили поврежденный при обстрелах водопровод, туда провели ЛЭП. Дорогу в Шушу планируют построить за полтора года, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. В конце декабря в городе открылись первые продуктовые магазины и кондитерская. Азербайджанская строительная компания представила проект пятизвездочного гостиничного комплекса Karabakh Victory в Шуше. Власти Азербайджана решили создать в городе сейсмическую станцию и построить близ неё аэропорт.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ильхам Алиев сегодня во время приема нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова назвал город Шушу культурной столицей республики. "Я объявляю город Шушу культурной столицей Азербайджана. Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона", - цитирует президента "Интерфакс".

Глава Азербайджана отметил, что в городе должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб. После этого Азербайджан начнет реставрацию города, чей первоначальный исторический облик должен быть восстановлен, передает слова Алиева "Sputnik-Азербайджан".

По его словам, расположенные в Шуше мечети также должны быть капитально отремонтированы. Кроме того, необходимо восстановить Дни поэзии Вагифа и фестиваль "Хары бюльбюль", указал президент.

"Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша - фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - поручил президент новому министру культуры.

Ранее глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли оценил как перспективную идею превращения Шуши в культурную столицу Азербайджана с перенесением туда из Баку ряда культурных учреждений, в том числе национальной консерватории. "Проведение здесь крупных международных музыкальных фестивалей различного жанра с участием всемирных знаменитостей стало бы дополнительной гарантией безопасности городу и региону и сдержало бы противоположную сторону от реваншистских настроений и планов", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 октября 2020 года в городе от двух артиллерийских обстрелов пострадал собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц). Один из куполов рухнул, получили ранения три журналиста. Генпрокуратура Армении утверждала, что после получения контроля над городом азербайджанские военные осквернили наружные и внутренние стены церкви, оставив на них граффити. Кроме того, после заключения мирного соглашения были разрушены купол и колокольня церкви Канач жам (Св. Ованеса Мкртича), заявила генпрокуратура 26 ноября 2020 года.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".