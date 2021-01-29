Военные эксперты сочли учения Азербайджана и Турции связанными с Карабахом

29 января 2021, 09:23

Анонсированные февральские учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", во время осеннего обострения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе власти Турции неоднократно заявляли о готовности оказать помощь Азербайджану. 10 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Баку на парад, посвященный завершению боев в зоне конфликта. В параде также приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.

Турция анонсировала проведение масштабных военных учений с 1 по 12 февраля в городе Карсе (находится близ границы с Арменией. – Прим. "Кавказского узла"). В маневрах также примут участие военные Азербайджана. Боевые навыки отработают танкисты, артиллеристы, снайперы, спецназ. Цель учений – укрепить сотрудничество и отработать координацию при совместных операциях. А также проверка боеспособности войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и при сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, сообщил 17 января "Интерфакс".

Азербайджанские аналитики сочли военные учения ответом на заявления о реванше в Армении

Для азербайджанских военных значение совместных маневров с Турцией заключается в заимствовании опыта у турецких коллег, поскольку армия страны одна из наиболее опытных и сильных среди стран НАТО, пояснил военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев. Он добавил, что совместные учения военных Турции и Азербайджана регулярно проводятся на уровне разных видов войск. При этом он обратил внимание на то, что военные учения также имеют и политические цели. По мнению аналитика, проведение учений спустя три месяца после завершения боев в Нагорном Карабахе является мессиджем, что Азербайджан и Турция готовы совместно отвечать вызовам и угрозам их безопасности.

Проведение учений в Карсе, близ границ Армении, власти которой угрожают Азербайджану реваншем за поражение в 44-дневной войне, служит посылом Еревану о бесперспективности возможных военных авантюр, считает Гаджиев.

Предыдущие совместные масштабные военные учения Турция и Азербайджан провели в 2020 году: с 1 июля по 10 августа. Маневры проходили в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, были задействованы сухопутные и военно-воздушные силы обеих стран. Аналитики предполагали, что военные учения Азербайджана и Турции в Нахичевани носят плановый характер.

Кроме того, Карс является турецким регионом, расположенным близко к Нахичеванской автономной республике (НАР). В этом смысле совместные учения в Турции с участием военных дислоцированной в НАР общевойсковой армии Азербайджана служат демонстрацией приверженности Анкары договорам с Россией от 1921 года, где турецкое государство закрепило за собой право быть гарантом безопасности этого региона Азербайджана, отметил аналитик.

Что касается отработки военных действий в условиях снега и морозной погоды, то для обеих армий это имеет практическое значение. В то же время турецким силам безопасности всегда надо быть готовым к пресечению атак в горных районах со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК). А азербайджанской армии – повышать опыт ведения боев в суровых погодных условиях с учетом возможного проникновения в Нагорный Карабах диверсантов из Армении и с территорий непризнанной республики, пока не подконтрольных Баку, пояснил Гаджиев.

В совместных военных учениях Турции и Азербайджана не стоит искать второе дно, поскольку такие маневры проводятся регулярно, подчеркнул член Азербайджанского комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Однако значения анонсированным военнымм учениям придает тот факт, что они будут проводиться спустя три месяца после боев в Нагорном Карабахе, считает он. "Азербайджан имеет дружественные отношения со всеми соседями, за исключением Армении, которая длительное время оккупировала часть территорий страны и сейчас продолжает не признавать ее целостность, поддерживает карабахских армян, угрожает реваншем", – сказал Тогрул Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, выбор Карса никак не связан с какими символами, историей, а скорее всего, обусловлен подходящим географическим расположением, рельефом, климатическими условиями региона. "Для Турции условными противниками могут быть различные силы, поскольку это региональная держава и отстаивает свои интересы на обширном географическом ареале", – отметил Джварлы.

Он обратил внимание, что Турция не имеет территориальных претензий к Армении. "Для Турции вопрос о ее территориальной целостности и границах давно закрыт. Ей нет необходимости лишний раз доказывать принадлежность себе каких-либо частей страны. С другой стороны у Анкары никаких вопросов к Армении нет. Это Ереван выдвигает территориальные притязания к Турции", – сказал Джуварлы.

При этом он отверг какую-либо направленность предстоящих боевых маневров против России. "Анкара и Москва – больше партнеры, чем противники. Они не раз демонстрировали, что умеют договариваться и избегать конфликтов между собой. Это мы, в частности, наглядно видели в Сирии и Нагорном Карабахе. Просто третьим силам очень хочется столкнуть Турцию и Россию", – считает Джуварлы.

Он считает несостоятельными предположения, что в случае роста числа акций протеста в России Турция начнет боевые действия с Арменией. "У Турции абсолютно нет враждебного отношения к Армении и армянам. Сейчас в Турции на заработках находятся десятки, если не сотни тысяч армян. И это при том, что между двумя странами нет дипломатических отношений", – сказал Джуварлы.

Вместе с тем он считает, что Азербайджан и Турция будут продолжать углублять военное партнерство. "Сегодня в Нагорном Карабахе реализуются трехсторонние договоренности между Азербайджаном, Арменией и Россией. Москва за исключением небольших оговорок играет роль миротворца. Однако политическая палитра РФ разнообразна. Некоторые группы находятся под влиянием армянского лобби. Поэтому Турция как бы со стороны является гарантом безопасности Азербайджана. Анкара не раз давала понять, если что-то пойдет не так, и интересы Азербайджана будут ущемлены, то она не останется безучастной", – считает аналитик.

Российские политологи назвали минимальной связь военных учений с политикой

Специфика маневров указывает на то, что будут отрабатываться действия в горной местности, считает обозреватель Александр Гольц. "Понятно, что речь идет о горной местности. Как мы понимаем, это и Нагорный Карабах Азербайджана, и сама Армения. Здесь все совершенно очевидно. Я не думаю, что здесь стороны озабочены каким-то символизмом. Надо смотреть статистику. Главное в учениях, если в армии есть подразделения, которые должны уметь воевать в горных условиях и в условиях зимы, то их надо тренировать. И это может быть вовсе не обусловлено какими-то политическими соображениями, войска должны тренироваться", – сказал Александр Гольц корреспонденту "Кавказского узла".

Условия, в которых проводятся учения, а также состав войск и участвующих подразделений, свидетельствуют об отработке наступательных действий в горной местности, отметил военный аналитик Александр Перенджиев. "В любом случае это учения отработки совместных действий Азербайджана и Турции. Во-вторых, речь идет об отработке действий наступательного характера и в-третьих, направлены они на то, чтобы действовать в горах, и [преследуют] другие вопросы спецназначений. Это показывает, что Азербайджан вместе с Турцией подобные задачи готов выполнять", – сказал Перенджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Место проведения учений не связано с военно-стратегическими целями сторон, добавил он. "Карс – действительно являлся одним из исторических объектов, но я не готов ответить, что здесь движет военно-стратегическая [цель] или другая. Карс мог быть выбран потому, что Азербайджан еще готовится освобождать города, потому это могло играть роль", – заключил Перенджиев.

Блогер озвучил альтернативную версию о причине военных учений

Турция и Азербайджан анонсировали военные учения близ границы с Арменией на фоне многочисленных акций протеста в России в поддержку Навального, написал 25 января автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Не верю в долгосрочный мир между Россией и Турцией, судя по военным учениям, и Турция тоже не верит в это, но нападать при президентстве Владимира Путина на Россию чревато огромными потерями. Сирия это явно показала, вот они и держат порох сухим, пока новая революция не захлестнет Россию. Вот тогда Эрдоган может не только всю Армению проглотить, но и весь Кавказ", – считает блогер.

Он отметил, что город Карс, который сейчас относится к Турции, с 928 по 961 год был столицей Армянского царства Багратуни, затем перешел под контроль Византии. А после ее завоевания турками оказался у них. "Во времена русско-турецких войн в XIX веке крепость Карс стала одним из главных объектов борьбы на Кавказском фронте. Один из самых знаменитых русских генералов, Николай Николаевич Муравьев, за то, что дважды сумел отбить крепость у турок, получил почетное прозвище "Карский", – написал автор блога.

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции, напомнил он.

Напомним, что боевые действия во время осенней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об этом обострении карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".