28 июня 2021, 21:33
Азербайджан и Турция проводят совместные учения в Баку
Трёхдневные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с участием турецких и азербайджанских военных начались сегодня в Баку.
Как писал "Кавказский узел", президенты Турции и Азербайджана 15 июня подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты. Армянские политологи сочли этот документ демонстрацией возросшей роли Турции в регионе.
На "Кавказском узле" опубликован полный текст Шушинской декларации. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты склонны видеть в этом документе "оформление своеобразного военного альянса", но отметили, что там нет никакой конкретики относительно использования военной силы или военных баз.
Сегодня в Баку начались совместные с Турцией тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.
К учениям привлечено до 600 военнослужащих, в них задействовано порядка 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских установок и минометов, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотника и около 50 единиц автомобильной техники, отмечается в сообщении.
По данным ведомства, учения проводятся с целью улучшить взаимодействие армий обеих стран во время боевых операций, а также развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями. Учения, которые проводятся в рамках заключенного между странами соглашения о военном сотрудничестве в военной сфере, продлятся до 30 июня, указано в сообщении.
Напомним, во время осеннего обострения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе власти Турции неоднократно заявляли о готовности оказать помощь Азербайджану. 10 декабря 2020 года президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Баку на парад, посвященный завершению боев в зоне конфликта. В параде также приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении. Турция в феврале анонсировала проведение масштабных военных учений в городе Карсе, который находится близ границы с Арменией. Учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
"Кавказский узел" также писал, что пятидневные учения в Азербайджане проходили в мае, тогда в них приняли участи порядка 15 тысяч военных.
Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"
Автор: "Кавказский узел"