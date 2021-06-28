Азербайджан и Турция проводят совместные учения в Баку

28 июня 2021, 21:33

Трёхдневные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с участием турецких и азербайджанских военных начались сегодня в Баку.

Как писал "Кавказский узел", президенты Турции и Азербайджана 15 июня подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты. Армянские политологи сочли этот документ демонстрацией возросшей роли Турции в регионе.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Шушинской декларации. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты склонны видеть в этом документе "оформление своеобразного военного альянса", но отметили, что там нет никакой конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

Сегодня в Баку начались совместные с Турцией тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

К учениям привлечено до 600 военнослужащих, в них задействовано порядка 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских установок и минометов, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотника и около 50 единиц автомобильной техники, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, учения проводятся с целью улучшить взаимодействие армий обеих стран во время боевых операций, а также развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями. Учения, которые проводятся в рамках заключенного между странами соглашения о военном сотрудничестве в военной сфере, продлятся до 30 июня, указано в сообщении.