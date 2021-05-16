Масштабные учения начались в Азербайджане

16 мая 2021, 09:37

Порядка 15 тысяч военных привлечены к пятидневным учениям в Азербайджане, сообщило Минобороны страны.

По данным военного ведомства, учения начались сегодня и продлятся до 20 мая.

В учениях основное внимание предполагается уделить управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, "в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Кроме того, военные "выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов".

В учениях принимают участие до 15 тысяч военных, задействовано до 300 единиц танков и другой бронетехники, порядка 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов, отмечает военное ведомство.

Учения продлятся до 20 мая, сообщило Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что Турция в феврале анонсировала проведение масштабных военных учений в городе Карсе, который находится близ границы с Арменией. Учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.