16 мая 2021, 09:37

Масштабные учения начались в Азербайджане

Порядка 15 тысяч военных привлечены к пятидневным учениям в Азербайджане, сообщило Минобороны страны.

По данным военного ведомства, учения начались сегодня и продлятся до 20 мая.

В учениях основное внимание предполагается уделить управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, "в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Кроме того, военные "выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов".

В учениях принимают участие до 15 тысяч военных, задействовано до 300 единиц танков и другой бронетехники, порядка 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов, отмечает военное ведомство.

Учения продлятся до 20 мая, сообщило Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что Турция в феврале анонсировала проведение масштабных военных учений в городе Карсе, который находится близ границы с Арменией. Учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Примечание:

"Таксисты Степанакерта указали на необходимость второй дороги в Армению", "Журналисты отметили важную пропагандистскую роль открытия автобусного маршрута в Шушу", "В Нагорном Карабахе найдены останки четырех военнослужащих".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 мая 2021, 12:12

  • Второй за два дня конфликт со стрельбой произошел в Сочи

    Несколько молодых людей не поделили парковочное место в Адлере, один из них открыл стрельбу из травматического оружия, сообщило сегодня МВД. Инцидент произошел на следующий день после массовой драки со стрельбой в том же районе Сочи.

16 мая 2021, 11:12

16 мая 2021, 08:28

  • Дело Гагиева дошло до суда

    В суд передано дело Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств в Северной Осетии в 2012-2013 годах.

16 мая 2021, 07:27

16 мая 2021, 06:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи