Российские миротворцы проводят учения по отработке действий при обнаружении «беспилотника» в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы МО России https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12380991@egNews

30 августа 2021, 09:01

Миротворцы провели учения в Нагорном Карабахе

Российские военные отработали навыки обнаружения беспилотников и обеспечения безопасности в Лачинском коридоре, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда различного транспорта по Лачинскому коридору. Так, 19 июня миротворцы сопроводили шесть азербайджанских колон – четыре по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района.

Российские военные провели в Нагорном Карабахе маневры, в рамках которых отработали навыки по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотников условного противника, а также провели учения для обеспечения безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре. "Занятия проводились на шести учебных местах. Военнослужащие отработали новые тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузке на бронетранспортер БТР-82А, блокировании условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

Также миротворцы отработали подъем по боевой готовности, занятие огневых позиций, выдвижение на позиции. "Наблюдатель поста воздушного наблюдения [провел тренировку] по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Также были выполнены мероприятия по проделыванию траншеи с применением окопных зарядов", – приведены в информации слова представителя российского миротворческого контингента Владислава Воробьева.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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